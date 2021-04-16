Son dakika | Galatasaray yönetiminden flaş karar! Telekom Stadyumu'nda toplandı

Galatasaray'dan son dakika haberleri peş peşe geliyor. Sarı kırmızılılarda Mustafa Cengiz'in futbolcular hakkında söylediği sözlerin ardından oyuncuların küskünlüğü sürüyor. Abdürrahim Albayrak da oyuncularla birlikte fotoğraf çektirerek bu konuda tarafını belli etmişti. Mehmet Özcan'ın aktardığı son dakika bilgisine göre Galatasaray yönetimi Türk Telekom Stadyumu'nda toplandı. Sabah Spor'un özel haberi...

GALATASARAY'DA SÜRPRİZ KARARLAR ÇIKABİLİR!

Galatasaray'da stadyumda yapılan toplantının ardından sürpriz kararlar çıkabilir. Fatih Terim ise Adana Demirspor'un eski sutopu oyuncularından İlhan Demirdal'ın cenazesine katılmak için Adana'da yer alıyor.