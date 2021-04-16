Emre Çolak, Karagümrük'le sözleşmesini feshetti
Son dakika haberine göre; Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük forması giyen Emre Çolak, kulübüyle olan sözleşmesini feshettiğini açıkladı. Çolak geçtiğimiz günlerde kadro dışı bırakılmıştı.
Fatih Karagümrük forması giyen Emre Çolak, sosyal medya hesabından kulübüyle olan sözleşmesini feshettiğini duyurdu.
Tecrübeli futbolcu yaptığı Galatasaray paylaşımı nedeniyle Karagümrük tarafından kadro dışı bırakılmıştı.
Çolak'ın açıklaması şöyle;
'Kadro dışı olmama rağmen sözleşme teklifinde bulunan Fatih Karagümrük'e teşekkür ederek, karşılıklı anlaşıp fesih yoluna gitmeyi tercih ettik.'
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