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Emre Çolak, Karagümrük'le sözleşmesini feshetti

Son dakika haberine göre; takımlarından forması giyen , kulübüyle olan sözleşmesini feshettiğini açıkladı. Çolak geçtiğimiz günlerde kadro dışı bırakılmıştı.

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Giriş Tarihi: 16.04.2021 Güncelleme Tarihi: 16.04.2021
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Emre Çolak, Karagümrük'le sözleşmesini feshetti

forması giyen , sosyal medya hesabından kulübüyle olan sözleşmesini feshettiğini duyurdu.

Tecrübeli futbolcu yaptığı paylaşımı nedeniyle Karagümrük tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

Çolak'ın açıklaması şöyle;

'Kadro dışı olmama rağmen sözleşme teklifinde bulunan Fatih Karagümrük'e teşekkür ederek, karşılıklı anlaşıp fesih yoluna gitmeyi tercih ettik.'

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