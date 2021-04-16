CANLI | Gençlerbirliği Sivasspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma

Gençlerbirliği, Süper Lig 'in 35. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor 'u ağırlıyor. Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmanın hakemi Ümit Öztürk. Karşılaşmayı ahaber.com.tr canlı anlatım sayfasından takip edebilirsiniz.

İLK YARIDAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

Dakikalar 9'u gösterdiğinde Gradel'in ceza sahasına gönderdiği ortaya Yatabare kafasıyla vurdu ancak top üstten auta çıktı.

Maçın 19. dakikasında Sivassporlu futbolcu Robin Yalçın, ceza sahası dışından şutunu attı, köşeye giden topu son anda Nordfeldt kontrol etti.

Gençlerbirliği 24. dakikada tehlikeli geldi. Savunmadan paslaşarak çıkan Ankara ekibinde Lima, ara pasla hareketlendi. Ceza sahasına girmeden köşeye şutunu attı, ancak Ali Şaşal topu kornere çeldi.

GOL | 25. dakikada sağ köşeden Daniel Candeias tarafından kullanılan kornere, ceza sahası içerisinde bulunan Diego Angelo savunmanın arasından yükselerek kafasını vurdu ve topu filelerle buluşturdu. Bu golle Gençlerbirliği, Sivasspor karşısında 1-0 öne geçti.

GOL | Gençlerbirliği, dakika 37'de Sivasspor karşısında durumu 2-0'a getirdi. Sağ kanattan bek oyuncusu Johansson topla birlikte ilerledi. Pas atacak arkadaşını ararken Sivasspor savunmasında alan buldu ve topla ilerledi. Johansson ceza sahasına girmeden şık bir vuruş yaptı ve topu filelere göndererek takımını 2-0'lık üstünlüğe taşıdı.

İLK 11'LER:

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Halil İbrahim, Diego, Polomat, Piris, Soner, Candeias, Lima, Sefa, Stancu

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Caner, Samba, Uğur, Cofie, Robin, Fayçal, Erdoğan, Gradel, Yatabare