Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in futbolculara yönelik sözlerinin yankıları büyüyor: Haysiyet krizi devam ediyor!

CENGİZ DE GİTTİ AMA GÖRÜŞMEDİ

Ancak Fatih Terim ısrarlara rağmen bu fotoda yer almadı. Başkan Cengiz de sabah Florya'ya giderken, 10 dakika kaldığı tesislerden futbolcularla herhangi bir görüşme yapmadan ayrıldı.

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