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Haberler Spor Haberleri Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in futbolculara yönelik sözlerinin yankıları büyüyor: Haysiyet krizi devam ediyor!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in futbolculara yönelik sözlerinin yankıları büyüyor: Haysiyet krizi devam ediyor!

'da kriz! Futbolcuların idmanı protesto etmeyi düşünmesi üzerine sabah soluğu 'da aldı. Tek tek oyuncularla görüşüp ortamı yumuşatmaya çalıştı. Başkan de Florya'ya giderken, 10 dakika kalıp kimseyle görüşme yapmadı. ise Albayrak'ın ısrarına rağmen 'barış fotoğrafı'nda yer almadı.

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Giriş Tarihi: 15.04.2021
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in futbolculara yönelik sözlerinin yankıları büyüyor: Haysiyet krizi devam ediyor!

Üst üste aldığı kötü sonuçlarla zirvenin gerisinde kalan 'da 'haysiyet krizi' büyüyor. Başkan 'in futbolcuları hedef alarak, "Haysiyet ve şereflerini hatırlamaları gerek" açıklamasını yapmasının yankıları sürüyor. Dün de 'da hareketli saatler yaşandı.

FUTBOLCULAR TERİM'E DERT YANDI
Fatih 'le görüşerek durumdan rahatsızlığını dile getiren futbolcuların idmanı protesto etmeyi düşünmesi üzerine İkinci Başkan dün sabah soluğu Florya'da aldı.

TANSİYONU DÜŞÜRMEYE ÇALIŞTI
Oyuncularla görüşen Abdurrahim Albayrak yükselen tansiyonu düşürmeye, ortamı yumuşatmaya çalıştı. Ardından da antrenman öncesi tüm futbolcuları yanına alarak 'barış fotosu' çektirdi.

CENGİZ DE GİTTİ AMA GÖRÜŞMEDİ
Ancak ısrarlara rağmen bu fotoda yer almadı. Başkan de sabah Florya'ya giderken, 10 dakika kaldığı tesislerden futbolcularla herhangi bir görüşme yapmadan ayrıldı.

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