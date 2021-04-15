Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in futbolculara yönelik sözlerinin yankıları büyüyor: Haysiyet krizi devam ediyor!
Galatasaray'da kriz! Futbolcuların idmanı protesto etmeyi düşünmesi üzerine Abdurrahim Albayrak sabah soluğu Florya'da aldı. Tek tek oyuncularla görüşüp ortamı yumuşatmaya çalıştı. Başkan Mustafa Cengiz de Florya'ya giderken, 10 dakika kalıp kimseyle görüşme yapmadı. Terim ise Albayrak'ın ısrarına rağmen 'barış fotoğrafı'nda yer almadı.
Üst üste aldığı kötü sonuçlarla zirvenin gerisinde kalan Galatasaray'da 'haysiyet krizi' büyüyor. Başkan Mustafa Cengiz'in futbolcuları hedef alarak, "Haysiyet ve şereflerini hatırlamaları gerek" açıklamasını yapmasının yankıları sürüyor. Dün de Florya'da hareketli saatler yaşandı.
FUTBOLCULAR TERİM'E DERT YANDI
Fatih Terim'le görüşerek durumdan rahatsızlığını dile getiren futbolcuların idmanı protesto etmeyi düşünmesi üzerine İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak dün sabah soluğu Florya'da aldı.
TANSİYONU DÜŞÜRMEYE ÇALIŞTI
Oyuncularla görüşen Abdurrahim Albayrak yükselen tansiyonu düşürmeye, ortamı yumuşatmaya çalıştı. Ardından da antrenman öncesi tüm futbolcuları yanına alarak 'barış fotosu' çektirdi.
CENGİZ DE GİTTİ AMA GÖRÜŞMEDİ
Ancak Fatih Terim ısrarlara rağmen bu fotoda yer almadı. Başkan Cengiz de sabah Florya'ya giderken, 10 dakika kaldığı tesislerden futbolcularla herhangi bir görüşme yapmadan ayrıldı.
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