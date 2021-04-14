Ozan Kabak'ın formasını giydiği Liverpool Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e elendi! Liverpool 0-0 Real Madrid (MAÇ SONUCU-ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final heyecanı sona erdi. Anfield'da karşı karşıya gelen Liverpool ile Real Madrid, yarı final için kozlarını paylaştı. İlk maçı 3-1 kazanan İspanyol ekibi İngiltere'de 0-0 berabere kalarak, Chelsea, Paris Saint-Germain ve Manchester City'nin ardından bir üst tura yükselen takım oldu.