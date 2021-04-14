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Haberler Spor Haberleri Ozan Kabak'ın formasını giydiği Liverpool Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e elendi! Liverpool 0-0 Real Madrid (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Ozan Kabak'ın formasını giydiği Liverpool Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e elendi! Liverpool 0-0 Real Madrid (MAÇ SONUCU-ÖZET)

rövanş mücadelesinde ile kozlarını paylaştı. İlk maçı evinde 3-1 kazanmanın avantajıyla Anfield'a gelen İspanyol ekibi, 0-0 biten mücadelenin ardından adını yarı finale yazdıran takım oldu.

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Giriş Tarihi: 14.04.2021 Güncelleme Tarihi: 15.04.2021
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Ozan Kabak'ın formasını giydiği Liverpool Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e elendi! Liverpool 0-0 Real Madrid MAÇ SONUCU-ÖZET

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final heyecanı sona erdi. Anfield'da karşı karşıya gelen ile , yarı final için kozlarını paylaştı. İlk maçı 3-1 kazanan İspanyol ekibi İngiltere'de 0-0 berabere kalarak, Chelsea, Paris Saint-Germain ve Manchester City'nin ardından bir üst tura yükselen takım oldu.

OZAN 60'DA ÇIKTI

Liverpool'da milli futbolcumuz , 60. dakikada oyundan çıkarak yerini Diogo Jota'ya bıraktı.

DEVLER LİGİ'NDE YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ ŞU ŞEKİLDE

Paris Saint-Germain - Manchester City

Chelsea - Real Madrid

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