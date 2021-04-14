Son dakika Fenerbahçe haberleri | Sarı lacivertli takıma güzel haber! Mesut döndü

İdman öncesinde kaleci Altay Bayındır'ın doğum günü kutlandı. Tebrikleri kabul eden 23 yaşındaki Milli kaleci, bu jestten dolayı teknik heyet ve takım arkadaşlarına teşekkür etti.

Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 18.00'da başladı. Gaziantep FK maçında ilk 11'de yer alan oyuncular, aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılarak, pas çalışması yaptı. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.

Mesut Özil ile Nazım Sangare antrenmanın tamamında sahada takımla çalışırken, Gökhan Gönül ile Enner Valencia'nın tedavilerine devam edildi