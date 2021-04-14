14 Nisan 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Son dakika Fenerbahçe haberleri | Sarı lacivertli takıma güzel haber! Mesut döndü

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Sarı lacivertli takıma güzel haber! Mesut döndü

Fenerbahçe, ’in 35. hafta maçında 18 Nisan Pazar günü deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. ile Nazım Sangare antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

SPOR
Giriş Tarihi: 14.04.2021
ABONE OL
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Sarı lacivertli takıma güzel haber! Mesut döndü

İdman öncesinde kaleci Altay Bayındır'ın doğum günü kutlandı. Tebrikleri kabul eden 23 yaşındaki Milli kaleci, bu jestten dolayı teknik heyet ve takım arkadaşlarına teşekkür etti.

Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 18.00'da başladı. Gaziantep FK maçında ilk 11'de yer alan oyuncular, aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılarak, pas çalışması yaptı. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.

Mesut Özil ile Nazım Sangare antrenmanın tamamında sahada takımla çalışırken, Gökhan Gönül ile Enner Valencia'nın tedavilerine devam edildi

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA