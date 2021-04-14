Son dakika | Galatasaray'a kötü haber! Mostafa Mohamed'in testi pozitif çıktı
Son dakika haberi...Galatasaray’ın Mısırlı futbolcusu Mostafa Mohamed koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Galatasaray'ın Mısırlı futbolcusu Mostafa Mohamed korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp bu akşam bir oyuncunun korona virüse yakalandığını duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından Mısırlı golcü Mostafa Mohamed sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayarak testinin pozitif olduğunu ifade etti.