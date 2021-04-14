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Son dakika | Galatasaray'a kötü haber! Mostafa Mohamed'in testi pozitif çıktı

Son dakika haberi...’ın Mısırlı futbolcusu koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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Giriş Tarihi: 14.04.2021 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021
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Son dakika | Galatasaray'a kötü haber! Mostafa Mohamed'in testi pozitif çıktı

Galatasaray'ın Mısırlı futbolcusu Mostafa Mohamed korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp bu akşam bir oyuncunun korona virüse yakalandığını duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından Mısırlı golcü Mostafa Mohamed sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayarak testinin pozitif olduğunu ifade etti.

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