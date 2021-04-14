Son dakika | Galatasaray'a kötü haber! Mostafa Mohamed'in testi pozitif çıktı

Galatasaray'ın Mısırlı futbolcusu Mostafa Mohamed korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp bu akşam bir oyuncunun korona virüse yakalandığını duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından Mısırlı golcü Mostafa Mohamed sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayarak testinin pozitif olduğunu ifade etti.

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