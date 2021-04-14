İtalya'dan UEFA'ya garanti! Seyircili oynatacağız

Başkan Gravina, yaptığı açıklamada, Vezzali'den gelen mektubu büyük memnuniyetle karşılarken, "İtalya ve Roma (bu organizasyonda) varlar. Hükümetin, Roma'daki EURO 2020 maçları için seyirciye onay vermesi harika bir haber ki, bunu hemen UEFA'ya bildireceğiz." ifadesini kullandı.

Hükümete teşekkür eden Gravina, "Salgınla mücadele eden ve aynı zamanda net, belirlenmiş bir program çerçevesinde güvenli şekilde yeniden başlamaya çalışan İtalya'nın, bu cesarete sahip olduğunu gösteren bir karar." değerlendirmesinde bulundu.