14 Nisan 2021, Çarşamba
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Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçeli futbolculara: Son nefese kadar savaşacağız

Emre Belözoğlu maçının ardından Fenerbahçeli futbolculara seslendi. Belözoğlu’nun, “’ın önemli eksikleri ve zorlu bir fikstürü var. Şampiyon olmak için takım olarak son nefese kadar savaşacağız” dediği belirlendi.

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Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçeli futbolculara: Son nefese kadar savaşacağız

Gaziantep'i yenerek lider 'ı takibini sürdüren 'de yüzler gülüyor. Takıma çok iyi bir hava getiren Emre Belözoğlu'nun maç sonrası soyunma odasında futbolcularını topladığı ve konuşma yaptığı ortaya çıktı. Genç hoca şampiyonluğa inancını bir kez daha dile getirdi.

HERKES KENDİNİ HAZIR TUTSUN
Belözoğlu, "Kimse yedek kaldım diye küsmesin. Sezon sonuna kadar hepinize ihtiyacım var. Herkes kendisini hazır tutsun ve formayı sırtına geçirdiğinde hakkını versin" diye konuştu.





ASLA PES ETMEYECEĞİZ...
Beşiktaş'ın önemli eksikleri ve zorlu bir fikstürü olduğunu da belirten genç teknik adam, "Şampiyon olmak için takım olarak son nefese kadar savaşacağız. Asla pes etmeyeğiz" dedi.




TARAFTARIMIZI MUTLU EDELİM
Maçta sergiledikleri mücadeleden dolayı futbolcularını tek tek kutlayan Emre Belözoğlu, "Taraftarımız bize inanıyor. Onların yüzünü artık güldürmemiz gerekiyor" ifadesini kullandı.

FENERBAHÇE'YE BAHAR GELDİ
Emre Belözoğlu'nun teknik adamlık koltuğuna oturması takımın havasını değiştirdi. Sarı- Lacivertliler yeniden şampiyonluğa inanmaya başladı.

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