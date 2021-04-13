14 Nisan 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Şampiyonlar Ligi'nde ilk yarı finalistler belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde ilk yarı finalistler belli oldu

'nde çeyrek final rövanş maçları oynandı. İlk karşılaşmada Portekiz'de rakibi Porto'yu 2-0 mağlup eden Chelsea ve Almanya'da 'i 3-2 mağlup eden PSG, rakiplerine 1-0 mağlup olmasına rağmen tur atlayan takımlar oldu.

SPOR
Giriş Tarihi: 13.04.2021 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021
ABONE OL
Şampiyonlar Ligi'nde ilk yarı finalistler belli oldu
Detaylar geliyor...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA