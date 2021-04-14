14 Nisan 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Galatasaray transfer haberleri son dakika | Sarı kırmızılı takımda golcü harekatı! İşte gündemdeki flaş isim

Galatasaray transfer haberleri son dakika | Sarı kırmızılı takımda golcü harekatı! İşte gündemdeki flaş isim

Son dakika Galatasaray haberleri | Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'ın kiralık olarak forması giyen 'i kadrosuna katmak adına bir teklif hazırlığında olduğu belirtildi.

SPOR
Giriş Tarihi: 14.04.2021
ABONE OL
Galatasaray transfer haberleri son dakika | Sarı kırmızılı takımda golcü harekatı! İşte gündemdeki flaş isim

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, hücum hattına flaş bir ismi eklemek istiyor. Football Insider'ın özel haberine göre Galatasaray, Everton'da kiralık olarak forma giyen Joshua King'e bir sözleşme teklifi hazırlığında...

Sezon ortasında Bournemouth'tan kiralık olarak Everton'a gelen King, beklentileri karşılayamadı ve Everton, oyuncuyla sezon sonunda bir sözleşme imzalama imkanını kullanmayı düşünmüyor. Football Insider'ın ulaştığı kaynağına göre Galatasaray, King'e büyük bir ilgi gösteriyor ve oyuncu için muhtemel transfer yarışını kazanmak adına uzun süreli bir sözleşme teklif edilmesi planlanıyor.

Devre arasında Everton'a kiralanan 29 yaşındaki forvet, Premier Lig'de henüz ilk 11'de başlama şansını elde edemezken çıktığı 8 karşılaşmada 117 dakika süre alabildi. Norveç Milli Takımı'nda 54 kez forma giyen King'in milli maçlarda 17 golü bulunuyor.

Devre arasında Premier Lig'den birçok takımın transfer listesinde yer alan King ile sezon sonu için Fenerbahçe'nin de ilgilendiği belirtilmekteydi.

Kiralık sayısını minimuma indirecek! KİRALIK SAYISINI MİNİMUMA İNDİRECEK!
İdmanda şok! İki futbolcu hastaneye kaldırıldı İDMANDA ŞOK! İKİ FUTBOLCU HASTANEYE KALDIRILDI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA