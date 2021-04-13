Terim talimatı verdi: Galatasaray kiralık oyuncuların sayısını azaltacak!
Galatasaray'da kiralık oyuncu revizyonu... Karagümrük beraberliği sonrası şampiyonluk yolunda önemli bir yara alan Galatasaray gelecek sezonun planlamasını da sürdürüyor. Fatih Terim kiralık futbolcular, Etebo, Gedson Fernandes, Marcelo Saracchi ve Halil Dervişoğlu ile yolların ayrılmasını istedi… Tecrübeli çalıştırıcı önümüzdeki sezon takımda kiralık oyuncu sayısının en aza indirilmesini istiyor.
Karagümrük beraberliği sonrası şampiyonluk yolunda önemli bir yara alan Galatasaray gelecek sezonun planlamasını da sürdürüyor. Fatih Terim kiralık futbolcular, Etebo, Gedson Fernandes, Marcelo Saracchi ve Halil Dervişoğlu ile yolların ayrılmasını istedi… Tecrübeli çalıştırıcı önümüzdeki sezon takımda kiralık oyuncu sayısının en aza indirilmesini istiyor.
Ayrıca sözleşmeleri sezon sonu sona erecek Donk, Şener, Emre Taşdemir ve Martin Linnes'le de sözleşme yenilenmeyecek... Kaleci Fatih Öztürk'le de yolların ayrılması gündemde. Cimbom Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli'den de iyi bir bonservis geliri bekliyor.
MASKELİ ADAM GELİYOR
Galatasaray antrenmanında Kerem Aktürkoğlu ile kafa kafaya çarpışan ve yüzünde kırıklar oluşan Falcao'dan mesaj var.
Kolombiyalı yıldızın eşi Lorelei Taron,Falcao'nun ameliyatı sonrası sosyal medyadan bir fotoğraf paylaştı ve "Tanrı iyidir ve vefalıdır. Asla pes etme" notunu düştü. Falcao da "Maskeli adam geliyor" mesajını paylaştı. Şannsızlıklar bir türlü yakasını bırakmayan golcü futbolcu Radamel Falcao bu sezon Galatasaray'da tam 43 maç kaçırdı.
MOHAMED'E ÖZEL TERAPİ
Cimbom'un golcüsü Mostafa Mohamed, Süper Lig kariyerine müthiş bir başlangıç yaptı. Ancak son 5 maçta gol atmayı başaramadı… Teknik heyet, yıldız oyuncunun özgüveninin yeniden kazanması için büyük uğraş veriyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2021 Bursa imsakiyesi: Bursa’da iftar saati, sahur ve imsak vakti saat kaçta? Bursa iftar vakti ve sahur saatleri...
- Konya sahur vakti 13 Nisan: Konya'da ilk imsak saat kaçta? 2021 Ramazan imsakiyesi iftar ve sahur vakti!
- Kayseri sahur vakti 13 Nisan: Kayseri'de ilk imsak saat kaçta? 2021 Ramazan imsakiyesi iftar ve sahur vakti!
- Ankara imsakiye 2021: Ankara'da ilk iftar ve sahur saat kaçta? Diyanet Ankara imsak vakti...
- İstanbul sahur vakti 13 Nisan! İstanbul ilk imsak saat kaçta? 2021 İstanbul Ramazan imsakiyesi sahur ve iftar vakti
- Sahurda hangi dualar okunur? Sahurda okunacak dualar! Hz. Muhammed'in sahurda okuduğu dualar...
- Bilim Kurulu toplantısı son dakika: Ramazan yasakları neler? Tam gün kapanma olacak mı? Sokağa çıkma yasağı...
- Niyet etmeden oruç tutulur mu? Oruca gün içinde niyet edilir mi? Ramazan orucuna nasıl niyet edilir? Diyanet açıkladı!
- Ramazan'da fırınlar kaça kadar açık? Ramazan pidesi saat kaça kadar satılacak?
- Diyanet: Oruç tutamayanlar ne kadar para verir? 2021 fidye ücreti ne kadar? Fidye nedir, hangi durumlarda verilir?
- 12 Nisan korona tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?
- Bu sene kaç saat oruç tutulacak? Oruç bu sene kaç gün tutulacak? Ramazan ne zaman bitiyor?