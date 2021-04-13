Terim talimatı verdi: Galatasaray kiralık oyuncuların sayısını azaltacak!

Kolombiyalı yıldızın eşi Lorelei Taron,Falcao'nun ameliyatı sonrası sosyal medyadan bir fotoğraf paylaştı ve "Tanrı iyidir ve vefalıdır. Asla pes etme" notunu düştü. Falcao da "Maskeli adam geliyor" mesajını paylaştı. Şannsızlıklar bir türlü yakasını bırakmayan golcü futbolcu Radamel Falcao bu sezon Galatasaray'da tam 43 maç kaçırdı.

MOHAMED'E ÖZEL TERAPİ



Cimbom'un golcüsü Mostafa Mohamed, Süper Lig kariyerine müthiş bir başlangıç yaptı. Ancak son 5 maçta gol atmayı başaramadı… Teknik heyet, yıldız oyuncunun özgüveninin yeniden kazanması için büyük uğraş veriyor.