13 Nisan 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Terim talimatı verdi: Galatasaray kiralık oyuncuların sayısını azaltacak!

Terim talimatı verdi: Galatasaray kiralık oyuncuların sayısını azaltacak!

'da kiralık oyuncu revizyonu... beraberliği sonrası şampiyonluk yolunda önemli bir yara alan Galatasaray gelecek sezonun planlamasını da sürdürüyor. kiralık futbolcular, Etebo, , ve ile yolların ayrılmasını istedi… Tecrübeli çalıştırıcı önümüzdeki sezon takımda kiralık oyuncu sayısının en aza indirilmesini istiyor.

SPOR
Giriş Tarihi: 13.04.2021
ABONE OL
Terim talimatı verdi: Galatasaray kiralık oyuncuların sayısını azaltacak!

Karagümrük beraberliği sonrası şampiyonluk yolunda önemli bir yara alan gelecek sezonun planlamasını da sürdürüyor. kiralık futbolcular, Etebo, , ve ile yolların ayrılmasını istedi… Tecrübeli çalıştırıcı önümüzdeki sezon takımda kiralık oyuncu sayısının en aza indirilmesini istiyor.

Ayrıca sözleşmeleri sezon sonu sona erecek , , ve 'le de sözleşme yenilenmeyecek... Kaleci 'le de yolların ayrılması gündemde. Cimbom ve 'den de iyi bir bonservis geliri bekliyor.

MASKELİ ADAM GELİYOR
Galatasaray antrenmanında Kerem Aktürkoğlu ile kafa kafaya çarpışan ve yüzünde kırıklar oluşan Falcao'dan mesaj var.

Kolombiyalı yıldızın eşi Lorelei Taron,Falcao'nun ameliyatı sonrası sosyal medyadan bir fotoğraf paylaştı ve "Tanrı iyidir ve vefalıdır. Asla pes etme" notunu düştü. Falcao da "Maskeli adam geliyor" mesajını paylaştı. Şannsızlıklar bir türlü yakasını bırakmayan golcü futbolcu Radamel Falcao bu sezon Galatasaray'da tam 43 maç kaçırdı.

MOHAMED'E ÖZEL TERAPİ


Cimbom'un golcüsü Mostafa Mohamed, Süper Lig kariyerine müthiş bir başlangıç yaptı. Ancak son 5 maçta gol atmayı başaramadı… Teknik heyet, yıldız oyuncunun özgüveninin yeniden kazanması için büyük uğraş veriyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA