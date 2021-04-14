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Son dakika | Galatasaraylı oyuncudan güzel haber! İşte Omar Elabdellaoui'nin son durumu

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, yılbaşı gecesi yaşadığı kaza sonrasında Türkiye'deki ilk müdahalenin ardından 'de göz kapağından bazı operasyonlar geçirmişti. Elabdellaoui için önümüzdeki süreçte ilk olarak kök hücre nakli, sonrasında da kornea operasyonu planlanıyor.

SPOR İHA
Giriş Tarihi: 14.04.2021
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Son dakika | Galatasaraylı oyuncudan güzel haber! İşte Omar Elabdellaoui'nin son durumu

Yılbaşı gecesi talihsiz bir kaza geçiren Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, Türkiye'deki ilk müdahalesi yapıldıktan sonra 'de göz kapağından bazı operasyonlar geçirdi.

Elabdellaoui için şu an ilk olarak kök hücre nakli, ardından da kornea operasyonu planlanıyor.

29 yaşındaki futbolcunun tedavi süreci, ile birlikte ABD'de bulunan ve kornea yaralanmalarında dünyanın bir numarası olarak kabul edilen bir klinik tarafından ortak şekilde yürütülüyor.

Norveçli futbolcu, bugün ABD'den dönerek 'da takımı ziyaret etti.

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