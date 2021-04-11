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Galatasaray antrenmanında şok! Falcao ve Kerem hastaneye kaldırıldı

'in 34. haftasında sahasında ile berabere kalarak şampiyonluk yolunda yara alan 'a bir kötü haber daha. Sarı kırmızılıların bugün gerçekleştirilen idmanında Falcao ve Kerem çarpıştı. Kafa kafaya çarpışan iki futbolcu tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

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Giriş Tarihi: 11.04.2021 Güncelleme Tarihi: 11.04.2021
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Galatasaray antrenmanında şok! Falcao ve Kerem hastaneye kaldırıldı

antrenmanında Falcao ve Kerem çarpıştı. Kafa kafaya çarpışan iki futbolcu tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Çok ciddi bir durum olmadığı kafa çarpışması olduğu için olumsuz bir durumla karşılaşmamak için iki futbolcunun hastaneye götürüldüğü belirtildi.

YEDLIN'İN SON DURUMU BELLİ OLDU

maçında Lens'in müdahalesi sonrası sakatlanarak oyundan çıkan Yedlin'in son durumu belli oldu.

Kırık şüphesiyle hastaneye götürülen futbolcunun, sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık kanama ve ödem olduğu tespit edildi.

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