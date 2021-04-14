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Galatasaray'da koronavirüs şoku! Sarı kırmızılı kulüp açıkladı

tarafından yapılan açıklamada bir oyuncunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu. Bu gelişme sonrası oyuncunun karantina sürecine başlandığı da ifade edildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.04.2021 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021
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Galatasaray'da koronavirüs şoku! Sarı kırmızılı kulüp açıkladı

Galatasaray bir oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

SARI KIRMIZILILAR DUYURDU

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır" denildi.

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