Galatasaray'da koronavirüs şoku! Sarı kırmızılı kulüp açıkladı
Galatasaray tarafından yapılan açıklamada bir oyuncunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu. Bu gelişme sonrası oyuncunun karantina sürecine başlandığı da ifade edildi.
Galatasaray bir oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
SARI KIRMIZILILAR DUYURDU
Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır" denildi.