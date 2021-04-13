Son dakika | Mustafa Cengiz'den olay yaratan açıklama : "Cinler mi uçurdu?"

"GÖZLERİNE PERDE İNİYOR"

"Allah tarafından hakemlerin gözlerinin önüne perde indiriliyor ve hakemler görmüyor. Kamara, Şener'in sırtına vuruyor. Hakem, VAR ile de konuşuyor. Ne biçim kişiler, yazık valla. Kötü niyet bu, insan utanır. Ben, lehime olan hatayı savunursam bana da yazıklar olsun. Bize de yapılmışsa karşı çıkmak gerek. Bir şey demiyorum, Allah müstahaklarını versin."

"Bu adamlar o kadar rahat ki... Hakemler de biliyor ki, önce bize küfrediliyor. Onun için çok rahat kırmızı kart çıkartılıyor. Tabii ki eleştiriler kulağıma geliyor. Eleştiriler haklıysa kendimi düzeltmeye çalışıyorum."