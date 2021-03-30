Son dakika | Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den istifa kararı!

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu'ndan istifa etti.

Hürriyet'in haberine göre; Cengiz'in "Burası birlik değil bazı kulüplerin ortak çıkarının temsil edildiği bir yer haline gelmiş" diyerek istifa kararı aldığı öğrenildi.