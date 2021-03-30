Son dakika | Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den istifa kararı!
Son dakika haberi... Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu’ndan istifa etti. Cengiz'in “Burası birlik değil bazı kulüplerin ortak çıkarının temsil edildiği bir yer haline gelmiş” diyerek istifa kararı aldığı öğrenildi.
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Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu'ndan istifa etti.
Hürriyet'in haberine göre; Cengiz'in "Burası birlik değil bazı kulüplerin ortak çıkarının temsil edildiği bir yer haline gelmiş" diyerek istifa kararı aldığı öğrenildi.