Trabzonspor'dan Yunus Mallı açıklaması

Trabzonspor Kulübü, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Yunus Mallı'nın çekilen bel MR'ında kas spazmı ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Trabzonspor Kulübü Doktoru Op. Dr. Hakan Çelik, Yunus Mallı'nın sağlık durumuyla ilgili, "Hafta sonu oynadığımız Çaykur Rizespor müsabakasında sakatlanan oyuncumuz Yunus Mallı'nın çekilen bel MR'ında kas spazmı ve ödem tespit edilmiş olup, futbolcumuzun tedavisine devam edilmektedir" açıklamasında bulundu.