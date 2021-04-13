Radamel Falcao'nun son sağlık durumu nasıl? Trabzonspor maçında sahada olacak

Yüzünde kırıklar olan Radamel Falcao dün ameliyat oldu. Kolombiyalı oyuncunun eşi Lorelei Taron, operasyon sonrasında bu fotoğrafı paylaşırken "Tanrı her zaman iyidir. Asla pes etme" dedi. Falcao ise paylaştığı kareyle taraftara da mesaj vererek "Tanrı'ya şükür her şey yolunda gitti. Mesajlarınız ve dualarınız için çok teşekkür ederim. Maskeli adam geliyor" dedi.Kolombiyalı yıldızın bu hafta dinlendirileceği ve 21 Nisan'daki Trabzon maçında maske ile sahaya çıkabileceği öğrenildi.