Şehit Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin A Haber'e konuştu! Ailemi temsil ettiğim için gururluyum

Terör örgütü PKK'lı alçakların saldırısını kahramanca durdururken şehit olan Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin büyüdü ve hayallerine kavuştu. Burak Sekin U16 Milli Takımına çağrıldı.

2017'de terör örgütü PKK'nın hain saldırısını önlerken şehit olan Fethi Sekin'in 16 yaşındaki oğlu Burak Tolunay Sekin U16 Milli Takıma seçildi.

TFF'nin Riva'daki tesislerinde A Haber'e konuşan Şehit Fethi Sekin'in milli takıma çağrılan oğlu Burak Tolunay Sekin, "Burada çok mutluyum, gururluyum. Takımımı ve ailemi temsil ettiğim için çok mutluyum. İlk davet geldiğinde ilk önce inanmadım sonra Türkiye Futbol Federasyonu'nun sitesine girdim baktım. Tarif edilemez bir duygu." ifadelerine yer verdi.