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Son dakika: Radamel Falcao sahalara ne zaman dönecek?

Süper Lig'de son 6 maçta sadece 1 kez galibiyetle ayrılan ve şampiyonluk yarışında ağır yara alan , lider Beşiktaş'ın 8 puan gerisine düştü. Pazar günü gerçekleştirilen idmanda ile çarpışan 'nun sakatlanmasıyla sarı kırmızılılar bir şok daha yaşadı. Yüz kemiklerinde kırıklar oluşan Kolombiyalı yıldız oyuncu sahalara ne zaman dönecek?

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Giriş Tarihi: 12.04.2021
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Son dakika: Radamel Falcao sahalara ne zaman dönecek?

'a gelişi ile yeri göğü inleten , gollerinden çok sakatlıklarıyla konuşuldu. Kolombiyalı yıldız dün bir talihsizliğin daha tarafı olurken, yüz kemiklerinde kırıklar oluştu.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan idmanda ile hava topuna çıkarken, kafa kafaya çarpıştı. İki oyuncu da yerde kalınca hemen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Yüz kemiklerinde kırıklar tespit edilen deneyimli oyuncu, bir kez daha sahalardan uzak kaldı. Anestezi altında müdahale edilen El Tigre, birkaç gün sadece sıvıyla beslenecek.

2022 MAYIS AYINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Deneyimli oyuncunun genel sağlık durumunun iyi olduğu ve doktorların kararına göre hastanede kalma süresinin belirleneceği öğrenildi. G.Saray'la Mayıs 2022'ye kadar sözleşmesi olan Falcao, sezon başına net 5 milyon euro kazanıyor.

ÖZEL MASKE HAZIRLANACAK

Yüz kemiklerinde oluşan kırıklar nedeniyle tedavi altındaki Radamel Falcao'nun, geri dönüşü için hemen harekete geçildi. Golcü oyuncunun yüz şekline göre yapılacak özel maske ile korumalı bir şekilde sahaya çıkması planlanıyor.

TRABZON MAÇINDA SAHADA OLABİLİR

Teknik ekip, sağlık heyetinden anbean oyuncunun durumu hakkında bilgi alırken, bu hafta oynanacak maçında Falcao'nun sahaya çıkması mümkün değil. 35 yaşındaki oyuncunun, özel maskesi ile 21 Nisan Çarşamba günü oynanacak karşılaşmasında oynama ihtimalinin olduğu ifade ediliyor.

LEVENT TÜZEMEN: YENİ CAM ADAM FALCAO

Falcao ve 'e geçmiş olsun diyorum. Bir gerçek var ki talihsizlikler Galatasaray'ın başını bırakmıyor. 'in kadro yapma konusunda iki yakası bir araya gelmiyor. Falcao'nun final haftalarına girilirken yaşadığı ciddi sakatlık, Galatasaray'a zarar verecektir. Ayrıca Falcao'nun sakatlıkları tıpta ders konusu olabilir...

Biz bir zamanlar için 'cam adam' yakıştırması yapıyorduk, bu tanıma en uygun isim Falcao olmaya başladı. Kolombiyalı yıldızın sakatlık haritasına baktığımız zaman darbe almadığı yer yok. Yaşadığı bu son olaydan sonra Galatasaray'da sezonu tamamlayacağını düşünmüyorum. Çünkü Falcao yüzündeki kırıklar nedeniyle ameliyat olacak, bir süre dinlenecek ama maske ile oynamayacaktır. Yani Terim, sezon sonuna kadar tek santrfor olarak Mostafa'yı düşünmeli ve onu pamuklara sarmalı.

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