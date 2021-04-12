Son dakika: Radamel Falcao sahalara ne zaman dönecek?

Biz bir zamanlar Gökhan Zan için 'cam adam' yakıştırması yapıyorduk, bu tanıma en uygun isim Falcao olmaya başladı. Kolombiyalı yıldızın sakatlık haritasına baktığımız zaman darbe almadığı yer yok. Yaşadığı bu son olaydan sonra Galatasaray'da sezonu tamamlayacağını düşünmüyorum. Çünkü Falcao yüzündeki kırıklar nedeniyle ameliyat olacak, bir süre dinlenecek ama maske ile oynamayacaktır. Yani Terim, sezon sonuna kadar tek santrfor olarak Mostafa'yı düşünmeli ve onu pamuklara sarmalı.