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Son dakika: Galatasaray'da Falcao şoku! Hastaneye kaldırılmıştı

Son dakika spor haberleri... Antrenmanda sakatlanan Kolombiyalı yıldız golcü hastaneye kaldırılmıştı. 'da açıklama geldi. Yapılan açıklamada "'nun yüz kemiklerinde kırık tespit edildi. kontrol amaçlı gözlem altında tutulacak." ifadeleri kullanıldı.

SPOR AA
Giriş Tarihi: 11.04.2021 Güncelleme Tarihi: 11.04.2021
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Son dakika: Galatasaray'da Falcao şoku! Hastaneye kaldırılmıştı

Süper Lig'in 35. haftasında 17 Nisan Cumartesi günü Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da yapılan antrenmanda Kerem Aktürkoğlu ile çarpışan Radamel Falcao'nun yüz kemiğinde kırık meydana geldi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, antrenmanda yaşanan kafa çarpışmasının ardından Ulus Liv Hospital'da tetkikleri gerçekleştirilen Radamel Falcao'nun yüz kemiklerinde kırık tespit edildiği belirtildi.

Kolombiyalı oyuncunun bu akşam anestezi altında kapalı bir redüksiyon müdahalesi ile tedavisinin planlandığı kaydedildi.

Yapılan tetkiklerinde problem ile karşılaşılmayan Kerem Aktürkoğlu'nun ise tedbir amaçlı gözetim altında tutulacağı ifade edildi.

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