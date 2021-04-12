Emre Belözoğlu kararını verdi! İşte Fenerbahçe - Gaziantep maçının 11'leri
Son dakika haberine göre; Süper Lig'in 34. haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertlilerde teknik sorumlu Emre Belözoğlu'nun ilk 11'de bazı değişiklikler yapması bekleniyor.
Süper Lig'in 34. haftasında bu akşam Gaziantep FK'yı ağırlayacak olan Fenerbahçe, ligin ilk yarısında deplasmanda 3-1 yenildiği rakibine karşı kazanmak istiyor.
Sarı-lacivertliler, Gaziantep FK ile oynadığı ilk üç resmi maçtan toplam 10 gol atarak galip gelmişti. Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunun ilk haftasında Gaziantep FK ile karşılaştığı mücadeleyi 5-0'lık skorla kazanarak rakibine Süper Lig'deki en farklı mağlubiyetini tattırmıştı.
Galatasaray'ın puan kaybıyla ikincilik yarışında tekrar avantaj sağlayan Fenerbahçe, Gaziantep FK maçına 3 puan parolasıyla çıkacak. Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu bu maçta da forvette Samatta'yı oynatacak.
Tanzanyalıdan, 1-1 biten Malatyaspor maçındaki kötü futbolu ve taraftarların tepkilerine rağmen vazgeçmeyen Belözoğlu, orta sahada ise kararsız. Gustavo'nun yerine Sosa'yı düşünen sarı-lacivertli teknik heyet yine Malatya'da bekleneni veremeyen İrfan Can Kahveci'yi de yedeğe çekip Pelkas'ı tekrar ilk 11'e alacak.
TAKIMA MESAJ: UMUTSUZLUK YOK
Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, Gaziantep maçı öncesinde takımını mental olarak ayakta tutmaya çalışıyor. Daha önce, "Herkes puan kaybedecek" diyen Belözoğlu, halen şampiyonluk şanslarının bulunduğunu takıma inandırmaya odaklandı.
"Bizi, umudumuzu kaybetmek bitirir" diyen sarı-lacivertli futbol adamı, "Kesinlikle umutsuz bir ortam istemiyorum. Burası Fenerbahçe. Maç maç bakacağız. Kazanabildiğimiz her puanı alıp sezon sonunda bizi nereye taşıdığını göreceğiz. Ama umudumuzu kaybetmeyeceğiz" diye konuştu.
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