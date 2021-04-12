12 Nisan 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Emre Belözoğlu kararını verdi! İşte Fenerbahçe - Gaziantep maçının 11'leri

Emre Belözoğlu kararını verdi! İşte Fenerbahçe - Gaziantep maçının 11'leri

Son dakika haberine göre; 'in 34. haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertlilerde teknik sorumlu 'nun ilk 11'de bazı değişiklikler yapması bekleniyor.

SPOR
Giriş Tarihi: 12.04.2021
ABONE OL
Emre Belözoğlu kararını verdi! İşte Fenerbahçe - Gaziantep maçının 11'leri

'in 34. haftasında bu akşam 'yı ağırlayacak olan Fenerbahçe, ligin ilk yarısında deplasmanda 3-1 yenildiği rakibine karşı kazanmak istiyor.

Sarı-lacivertliler, Gaziantep FK ile oynadığı ilk üç resmi maçtan toplam 10 gol atarak galip gelmişti. Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunun ilk haftasında Gaziantep FK ile karşılaştığı mücadeleyi 5-0'lık skorla kazanarak rakibine Süper Lig'deki en farklı mağlubiyetini tattırmıştı.

'ın puan kaybıyla ikincilik yarışında tekrar avantaj sağlayan Fenerbahçe, Gaziantep FK maçına 3 puan parolasıyla çıkacak. Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü bu maçta da forvette Samatta'yı oynatacak.

Tanzanyalıdan, 1-1 biten maçındaki kötü futbolu ve taraftarların tepkilerine rağmen vazgeçmeyen Belözoğlu, orta sahada ise kararsız. Gustavo'nun yerine Sosa'yı düşünen sarı-lacivertli teknik heyet yine Malatya'da bekleneni veremeyen 'yi de yedeğe çekip Pelkas'ı tekrar ilk 11'e alacak.

TAKIMA MESAJ: UMUTSUZLUK YOK

Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, Gaziantep maçı öncesinde takımını mental olarak ayakta tutmaya çalışıyor. Daha önce, "Herkes puan kaybedecek" diyen Belözoğlu, halen şampiyonluk şanslarının bulunduğunu takıma inandırmaya odaklandı.

"Bizi, umudumuzu kaybetmek bitirir" diyen sarı-lacivertli futbol adamı, "Kesinlikle umutsuz bir ortam istemiyorum. Burası Fenerbahçe. Maç maç bakacağız. Kazanabildiğimiz her puanı alıp sezon sonunda bizi nereye taşıdığını göreceğiz. Ama umudumuzu kaybetmeyeceğiz" diye konuştu.

MUHTEMEL 11'LER...

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, , Caner, Ozan, Sosa (Gustavo), , Pelkas, , Samatta

Gaziantep FK: Günay, , , Djilobodji, , , , , Maxim, Dicko, Kenan

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA