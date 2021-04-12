12 Nisan 2021, Pazartesi
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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeni savaşı: Boupendza!

Ezeli rakipler ve 'dan Boupendza savaşı! Üstelik sezonun bitimiyle birlikte iş tıpkı Vedat Muric transferinde olduğu gibi kızışacağa benziyor. Ezeli rakipler ’da harika bir sezon geçiren Gabonlu golcü Boupendza’yı kadrosunda görmek istiyor.

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Giriş Tarihi: 12.04.2021
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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeni savaşı: Boupendza!

ile bir kez daha transferde karşı karşıya geldi.

Üstelik sezonun bitimiyle birlikte iş tıpkı Vedat Muric transferinde olduğu gibi kızışacağa benziyor.

Ezeli rakipler 'da harika bir sezon geçiren Gabonlu golcü Boupendza'yı kadrosunda görmek istiyor.

FENERBAHÇE ALMADIĞINA PİŞMAN


Fenerbahçe devre arasında gündemine aldığı Boupendza'yı transfer etmediği için pişman. Çünkü geçen süre zarfında Gabonlu yıldız Galatasaray'ın transferdeki 1. hedefi haline geldi.

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İki ezeli rakip hem Hataysporlu yöneticilerle hem de oyuncunun menajeriyle temaslarını arttırmış durumda. Galatasaray'ın ile imzaladığı finansal fair play anlaşmasının bitiyor olması da Fenerbahçeli kurmayları tedirgin eden bir başka konu durumunda.

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