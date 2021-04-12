Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeni savaşı: Boupendza!

ASLAN'IN ELİ BU KEZ ZAYIF DEĞİL!

İki ezeli rakip hem Hataysporlu yöneticilerle hem de oyuncunun menajeriyle temaslarını arttırmış durumda. Galatasaray'ın UEFA ile imzaladığı finansal fair play anlaşmasının bitiyor olması da Fenerbahçeli kurmayları tedirgin eden bir başka konu durumunda.

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