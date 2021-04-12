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Trabzonspor'dan Umut Meraş için ilk temas! Bütçe belirlendi

için harekete geçti! Bordo-mavililer sol bek Umut Meraş için . Liginde 'yle resmi görüşmelere başladı. Bordo-mavili takım 25 yaşındaki oyuncunun bonservis bedeli için kulübünden rakam isterken, bu transfer için 2 milyon Euro civarında bir bütçe belirlendiği de öğrenildi.

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Giriş Tarihi: 12.04.2021
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Trabzonspor'dan Umut Meraş için ilk temas! Bütçe belirlendi

Trabzonspor'da ile ilgili olarak ilk resmi girişim yapıldı.

Bordo-mavililer sol bek Umut Meraş için . Liginde 'yle resmi görüşmelere başladı.

Bordo-mavili takım 25 yaşındaki oyuncunun bonservis bedeli için kulübünden rakam isterken, bu transfer için 2 milyon Euro civarında bir bütçe belirlendiği de öğrenildi.

Umut Meraş'ın 'ye dönme ve 'da oynama fikrine sıcak baktığı ancak kulübüyle yapılan bonservis pazarlıklarının şekil-lenmesinin ardından oyuncuyla direkt temaslara geçileceği de öğrenildi.

27 MAÇTA FORMA GİYDİ
Bu sezon 27 maçta forma giyen Umut Meraş, 1 gol 1 asistlik performans sergilerken takımın da vazgeçilmezi oldu.

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