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Şehit Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin U16 Milli Takımı'na davet edildi

PKK'nın terör saldırısını kahramanca engelleyerek şehit olan 'in Altay altyapısında futbol oynayan oğlu , U16 Milli Takımı'na seçilmenin gururunu yaşıyor. , genç futbolcuyu başarısından dolayı tebrik etti.

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Giriş Tarihi: 12.04.2021
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Şehit Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin U16 Milli Takımı'na davet edildi

'de 5 Ocak 2017'de PKK tarafından İzmir Adliyesi önünde gerçekleştirilmek istenen terör saldırısında büyük bir felaketi önleyerek kahramanca şehit düşen polis memuru 'in Altay altyapısında futbol oynayan oğlu , U16 Milli Takımı'na seçilmenin mutluluğunu yaşıyor.



Daha önce 'na davet edilen ve Altay U15 takımının kaptanlığını üstlenen 15 yaşındaki , ikinci kez ay-yıldızlı formayı terletecek.



'nden yapılan açıklamada, "U16 Milli Takımımızın 12-21 Nisan 2021 tarihleri arasında İstanbul'da yapacağı hazırlık kampı aday kadrosuna davet edilen altyapı oyuncumuz Burak Tolunay Sekin'e güveniyor ve yürekten başarılar diliyoruz" sözlerine yer verildi.




İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN TEBRİK
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının mesajında, Altay altyapısında forma giyen Burak Tolunay Sekin'in 'ın 12-21 Nisan'da yapacağı hazırlık kampına davet edildiği hatırlatıldı.



Mesajda, " olarak Burak Tolunay Sekin'i tebrik eder, başarılarının devamını dileriz." ifadelerine yer verildi.

Burak Tolunay Sekin'in babası polis memuru Fethi Sekin, 5 Ocak 2017'de PKK'lı teröristlerin İzmir Adliyesine yönelik saldırısında çıkan çatışmada şehit düşmüştü.

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