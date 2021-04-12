Şehit Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin U16 Milli Takımı'na davet edildi

İzmir'de 5 Ocak 2017'de PKK tarafından İzmir Adliyesi önünde gerçekleştirilmek istenen terör saldırısında büyük bir felaketi önleyerek kahramanca şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in Altay altyapısında futbol oynayan oğlu Burak Tolunay Sekin, U16 Milli Takımı'na seçilmenin mutluluğunu yaşıyor.