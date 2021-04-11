Sivasspor 3-1 Konyaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor sahasında Konyaspor'u konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

Sivasspor, 27. dakikada Mustapha Yatabare'nin golüyle öne geçti. 45. dakikada Max Gradel penaltı vuruşunda topu üstten auta yolladı. Konyaspor, 54'te Zymer Bytyqi ile beraberliği yakaladı. 68. dakikada Kayode, Sivasspor'u yeniden üstünlüğe taşıdı. 87. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Robin Yalçın skoru tayin etti.

Öte yandan Sivasspor'da Hakan Arslan, 80. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.

Alınan bu sonucun ardından Sivasspor 11 maçlık yenilmezlik serisi yakalayarak 47 puana yükseldi. Konyaspor ise 4 hafta sonra mağlup olarak 40 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Sivasspor, Gençlerbirliği deplasmanına gidecek. Konyaspor sahasında Kayserispor'u konuk edecek.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

22. dakikada Sivasspor'un sol kanattan gelişen atağında Gradel'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top kalecide kaldı.

27. dakikada ceza sahası dışından Gradel'in sert şutunu kaleci çeldi. Geri dönen topu tamamlayan Yatabare meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

28. dakikada Fajr'ın sağ kanattan yerden pasında Boyd'un şutunu kaleci ayaklarıyla kornere çeldi.

30. dakikada Fajr'ın ceza sahası dışından tehlikeli şutunu kaleci güçlükle çeldi.

41. dakikada Hadziahmetovic'in ceza sahası dışından yaptığı tehlikeli vuruşu kaleci güçlükle kornere çeldi.

45. dakikada Yatabare'nin ortasında ceza sahası içinde Skubic topa eliyle müdahale etti. Maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi.

45+1. dakikada penaltı atışını kullanan Gradel topu auta gönderdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada Konyaspor'da Sekidika'nın ortasında Kravets'in kafa vuruşu direkten döndü. Dönen topu Zymer tamamladı. 1-1

67. dakikada Hakan Arslan'ın pasında ceza sahsında içerisinde topla buluşan Kayode meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

86. dakikada ceza sahası içerisinde Kayode'ye yapılan hareketi maçın hakemi penaltı olarak değerlendirdi. Beyaz noktanın başına geçen Robin Yalçın topu filelerle buluşturdu. 3-1





Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Erdem Bayık xx, Bilal Gölen xx

Sivasspor: Ali Şaşal Vural xx, Uğur Çiftçi xx, Coffie x (Claudemir dk. 66 x), Robin Yalçın xx, Camara xx, Ahmet Oğuz xx, Hakan Arslan xx, Fajr xx (Kone dk. 90+4 ?), Gradel xx (Caner Osmanpaşa dk. 82 ?), Tyler Boyd x (Erdoğan dk. 66 x), Yatabare x (Kayode dk. 66 x)

Yedekler: Muammer Yıldırım, Samassa, Jorge Felix, Alaaddin Okumuş, Ninga

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Konyaspor: Sehic xx, Adil Demirbağ x (Daci dk. 82 ?), Abdülkerim xx, Skubic xx, Guilherme xx, Jevtovic x (Diomande dk. 74 x), Shengelya x (Sekidika dk. 46 x), Hadziahmetovic xx, Rahmanovic x (Milosevic dk. 46 x), Zymer xx, Cikalleshi x (Kravets dk. 46 x)

Yedekler: Erten Ersu, Volkan Fındıklı, Oğuz Kaan Güçtekin, Barış Yardımcı, Musa Çağıran

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Yatabare (dk. 27), Kayode (dk. 67), Robin Yalçın (dk. 87 pen.) (Sivasspor), Zymer (dk. 55) (Konyaspor)

Kırmızı kartlar: Hakan Arslan (dk. 80) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Robin Yalçın (Sivasspor), Abdülkerim, Diomande (Konyaspor)