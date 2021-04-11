Deplasmanda altın değerinde 3 puan... Kayserispor 0-1 Antalyaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

KAYSERİSPOR - ANTALYASPOR MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKLARI - ÖZET

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Lukassen'in Amilton tarafından düşürülmesi ile Kayserispor, ceza sahası dışının sağ çaprazından serbest vuruş kazandı.



5. dakikada kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde oluşan karambolde Lukassen topu ağlara gönderdi. Yapılan VAR kontrolünde gol iptal edildi.



16. dakikada Lenon ceza sahasına girerken Eren tarafından düşürüldü. Kullanılan serbest vuruşta top baraja çarparak kornere çıktı.



30. dakikada topla buluşan Henruiqe'nin şutunda Boffin meşin yuvarlağı kontrol etti.



45. dakikada kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde Naldo'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1