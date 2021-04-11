Deplasmanda altın değerinde 3 puan... Kayserispor 0-1 Antalyaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)
Süper Lig'in 34. haftasında bugün Hes Kablo Kayserispor sahasında Fraport-TAV Antalyaspor'u ağırladı. Saat 16'da başlayan karşılaşmayı Ersun Yanal'ın öğrencileri tek golle geçeren 3 puanın sahibi oldu. Maçın özetini ve detaylarını haberimizde bulanilirsiniz.
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Kayserispor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Mücadele konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 45. dakikada Naldo kaydetti.
Düşme hattından çıkamayan Kayserispor 33 puanla 18. sırada kaldı. Sahadan galibiyetle ayrılan Antalyaspor ise puanını 42'ye yükseltti.
KAYSERİSPOR - ANTALYASPOR MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKLARI - ÖZET
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada Lukassen'in Amilton tarafından düşürülmesi ile Kayserispor, ceza sahası dışının sağ çaprazından serbest vuruş kazandı.
5. dakikada kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde oluşan karambolde Lukassen topu ağlara gönderdi. Yapılan VAR kontrolünde gol iptal edildi.
16. dakikada Lenon ceza sahasına girerken Eren tarafından düşürüldü. Kullanılan serbest vuruşta top baraja çarparak kornere çıktı.
30. dakikada topla buluşan Henruiqe'nin şutunda Boffin meşin yuvarlağı kontrol etti.
45. dakikada kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde Naldo'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada Amilton'un ceza sahasına ortasında kaleci Doğan topu güçlükle çeldi. Dönen topu Kayserispor defansı uzaklaştırdı.
62. dakikada Kvrzic'in pasında kaleci Boffin ile karşı karşıya kalan Henruqie'nin vuruşunu Boffin kornere çeldi.
71. dakikada Lenon ile verkaç yapan Melih ceza sahasına girerek vuruşunu yaptı ancak top kaleye paralel olarak gitti ve taca çıktı.
80. dakikada Kvrzic'in pasında Aziz Behich'in şutunda top auta çıktı.
88. dakikada Serdar'ın pasında Doğukan Sinik, kaleci Doğan ile karşı karşıya kaldı. Doğukan'ın şutunda Doğan topu ayaklarıyla önledi.
Stat: Kadir Has
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Yusuf Bozdoğan xx
Kayserispor: Doğan Alemdar xx, Uğur Demirok x, Aziz Behic xx, Kolovetsios xx, Zoran Kvrzic x, Daniel Avramovski x (Sabovic dk. 72 x), Aaron Lenon xx (Ramazan Civelek dk. 87 ?), Joseph Attamah xx, Muğdat Çelik x (Melih Okutan dk. 31 x), Pedro Henruqie xx (Paz dk. 87 ?), Kevin Lukassen x (Nurettin Korkmaz dk. 72 x)
Yedekler: Silviu Lung, Cristian Sapunaru, Yasir Subaşı, Karlo Muhar, İlhan Parlak
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Faraport TAV Antalyaspor: Boffin xx, Veysel Sarı xx, Eren Albayrak x, Bünyamin Balcı xx, Fedor Kudryasov xx, Naldo xx, Amilton xx (Ali Eren İyican dk. 90 ?), Doğukan Sinik xx, Nuri Şahin xx, Sidney Sam x (Serdar Gürler dk. 44 x), Lukas Podolski x
Yedekler: Doğukan Özkan, Ferhat Kaplan, Badhadır Öztürk, Mert Yılmaz, Ali Eren İyican, Omar İmeri, Mevlüt Han, Fehmi Koç
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Gol: Naldo (dk. 45) (Antalyaspor)
Sarı Kartlar: Aziz Behich, Krvzic (Kayserispor), Eren Albayrak, Nuri Şahin, Bünyamin Balcı, Ali Eren İyican (Antalyaspor)
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