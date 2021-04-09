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Son dakika spor haberleri | Milli sporcu Hakan Reçber Avrupa şampiyonu oldu

Son dakika spor haberi... Milli sporcu , erkekler 63 kiloda altın madalya kazanarak şampiyonu oldu.

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Giriş Tarihi: 09.04.2021 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021
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Son dakika spor haberleri | Milli sporcu Hakan Reçber Avrupa şampiyonu oldu

Hakan Reçber Avrupa şampiyonu! Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda erkekler 63 kiloda Hakan Reçber, finalde İspanya'dan Joan Jorquera'yı yenerek altın madalya kazandı ve Avrupa şampiyonu oldu.

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