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Son dakika | Fenerbahçe'de Kadıköy kabusu sona erdi!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Kadıköy'de çıktığı 15 karşılaşmanın 7’sini kazanabilen Fenerbahçe kötü seriye önünde son verdi. yönetiminde çıktığı ilk mücadeleyi kazanan Sarı-Lacivertliler evinde 4 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı.

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Giriş Tarihi: 06.04.2021
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Son dakika | Fenerbahçe'de Kadıköy kabusu sona erdi!

Fenerbahçe'nin geçmiş sezonlarda iç sahada elde ettiği başarılı sonuçların yerini bu yıl istikrarsız gidişat almış, puan kayıpları şampiyonluk yarışında geride kalmalarına neden olmuştu. Sarı-Lacivertliler Kadıköy'de oynadıkları 15 maçın sadece 7'sini kazanabilmişti. Konya, Beşiktaş ve Yeni Malatya mağlubiyetleri ile sezonun ilk yarısında üst üste 3 iç saha maçında puan alamayan Kanarya ikinci devrede de kötü istatistiği bırakın tersine çevirmeyi daha da zor günler yaşadı ve Şükrü Saracoğlu Stadı'nda 63 gün galibiyet özlemi çekti.

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Denizli maçına çıkmadan önce Kadıköy'de üst üste Galatasaray ve Göztepe'ye yenilen Sarı-Lacivertiller, Antalyaspor ile de 1-1 kalmıştı. Fenerbahçe evinde kazanamamaya Gençlerbirliği önünde de devam edince Kadıköy'deki galibiyet özlemi 4 maça çıkmıştı. En son 1990-1991 sezonunda Guus Hiddink yönetiminde iç sahada 5 maç üst üste kazanamayan Fenerbahçe, dün akşam Denizli'yi devirip 30 yıl önceki sezona ortak olma talihsizliğini yaşamadı.

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