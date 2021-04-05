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Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de galibiyetle başladı! Fenerbahçe 1-0 Denizlispor (MAÇ SONUCU ÖZET)

'in 32. haftasında ile karşı karşıya geldi. Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın 3 puan kaybettiği haftada kazanarak avantaj elde etti. Sarı lacivertliler evinde Denizlispor'u Samatta'nın attığı tek golle geçti.

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Giriş Tarihi: 05.04.2021 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021
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Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de galibiyetle başladı! Fenerbahçe 1-0 Denizlispor MAÇ SONUCU ÖZET

Spor Toto 'in 32. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren , sahasında son sırada bulunan Yukatel 'u konuk etti. Mücadeleyi sarı-lacivertli ekip 1-0 kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 64. dakikada Mbwana Samatta kaydetti.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada maçtan galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, puanını 62'ye yükseltti ve 2. sıraya yükseldi. Denizlispor ise 25 puanda kaldı.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN İLK MAÇI

Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli takımın başında ilk maçına çıktı.

Sezon başından bu yana sarı-lacivertli ekibin sportif direktörlüğü yapan Belözoğlu, 25 Mart'ta teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından teknik sorumluluk görevine getirilmişti.

Öte yandan Emre Belözoğlu'nun yardımcılığına getirilen antrenör Erdinç Sözer de ilk kez yedek kulübesindeki yerini aldı.

F.BAHÇE'DE 6 EKSİK

Fenerbahçe'de 6 futbolcu, çeşitli nedenlerle Yukatel Denizlispor maçının kadrosuna dahil edilmedi.

Sarı-lacivertli ekipte Mesut Özil, Diego Perotti ve Sadık Çiftpınar sakatlıkları gerekçesiyle kadroya alınmadı. Ayrıca rahatsızlıkları bulunan Harun Tekin, Nazım Sangare ve Papiss Cisse de 21 kişilik müsabaka kadrosunda yer almadı.

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