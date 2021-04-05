Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de galibiyetle başladı! Fenerbahçe 1-0 Denizlispor (MAÇ SONUCU ÖZET)

F.BAHÇE'DE 6 EKSİK

Fenerbahçe'de 6 futbolcu, çeşitli nedenlerle Yukatel Denizlispor maçının kadrosuna dahil edilmedi.

Sarı-lacivertli ekipte Mesut Özil, Diego Perotti ve Sadık Çiftpınar sakatlıkları gerekçesiyle kadroya alınmadı. Ayrıca rahatsızlıkları bulunan Harun Tekin, Nazım Sangare ve Papiss Cisse de 21 kişilik müsabaka kadrosunda yer almadı.