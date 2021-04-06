Barcelona'ya ağır fatura: Haaland için 190 milyon Euro istediler!

Bunun içinde kendisi ve Haaland'ın babası için 20'şer milyon Euro'dan 40 milyon Euro isteyen Raiola, Borussia Dortmund'a da bonservis olarak 150 milyon Euro talep etti. Haaland için de bonuslar hariç yıllık 30 milyon Euro isteyen Raiola'nın Laporta'dan bir şartı daha oldu: O da Lionell Messi'nin takımda kalması. İtalyan menajer ise çıkan haberleri yalanlayarak, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, görüşmede kesinlikle fiyat konuşulmadığını, sadece kulüp planları hakkında bilgi alışverişinde bulunulduğunu belirtti.

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