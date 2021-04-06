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Son dakika | Fenerbahçe Başkanı Ali Koç koronavirüse yakalandı

Son dakika Fenerbahçe haberleri...Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı ve tedavi sürecine evinde devam edildiği bildirildi.

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Giriş Tarihi: 06.04.2021 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021
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Son dakika | Fenerbahçe Başkanı Ali Koç koronavirüse yakalandı

Fenerbahçe Kulübü, başkan Ali Koç'un dün gerçekleştirilen koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan bilgilendirmede, "Başkanımız Ali Koç'un dün gerçekleştirilen Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız." ifadeleri kullanıldı.

BAŞKAN KOÇ BARBEKÜ ORGANİZASYONUNA KATILMIŞTI
Ali Koç ve yöneticiler, 32. haftada Yukatel Denizlispor ile oynanacağı maçın hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertli ekibin teknik sorumlusu Emre Belözoğlu, yardımcıları ve oyuncularla Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde hazırlanan barbekü organizasyonunda yemek yemişti

Yemeğe Ali Koç'un yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki, teknik ve idari heyet, oyuncular, Futbol Akademi Genel Koordinatörü Tahir Karapınar ile personel katılmıştı.

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