Son dakika | Fenerbahçe Başkanı Ali Koç koronavirüse yakalandı

Kulüpten yapılan bilgilendirmede, "Başkanımız Ali Koç'un dün gerçekleştirilen Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız." ifadeleri kullanıldı.