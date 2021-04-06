Son dakika | Fenerbahçe Başkanı Ali Koç koronavirüse yakalandı
Son dakika Fenerbahçe haberleri...Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı ve tedavi sürecine evinde devam edildiği bildirildi.
Fenerbahçe Kulübü, başkan Ali Koç'un dün gerçekleştirilen koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Kulüpten yapılan bilgilendirmede, "Başkanımız Ali Koç'un dün gerçekleştirilen Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız." ifadeleri kullanıldı.
BAŞKAN KOÇ BARBEKÜ ORGANİZASYONUNA KATILMIŞTI
Ali Koç ve yöneticiler, 32. haftada Yukatel Denizlispor ile oynanacağı maçın hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertli ekibin teknik sorumlusu Emre Belözoğlu, yardımcıları ve oyuncularla Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde hazırlanan barbekü organizasyonunda yemek yemişti
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