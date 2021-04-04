Kartal deplasmanda yara aldı! Kasımpaşa 1-0 Beşiktaş (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Kasımpaşa'nın golünü 19. dakikada Aytaç Kara kaydetti.

Bu sonucun ardından Beşiktaş 8 hafta sonra mağlubiyet yaşarken 64 puanda kaldı. Kasımpaşa ise puanını 34'e yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR



10. dakikada Luckassen'in pasında Thelin'in topla buluştu. Thelin'in ara pasında Hajradinovic ceza yayı üzerinde topa sahip oldu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Hajradinovic'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ersin'de kaldı.



19. dakikada Necip'in hatalı pasında topu kapan Varga, meşin yuvarlağı Aytaç'la buluşturdu. Bu oyuncunun ceza sahası dışı sol çaprazından yaptığı sert vuruşta top ağlarla buluştu. 1-0



27. dakikada Varga'nın ara pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Haddadi'nin vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.



29. dakikada Varga'nın hatalı pasında topla buluşan Larin, ceza yayı üzerinde kaleciyle karşı karşıya kaldı. Larin'in vuruşunda kaleci Ertuğrul gole izin vermedi.



38. dakikada sol taraftan Varga'nın yaptığı ortada arka direkte Koomson'un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ersin'de kaldı.



44. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında Ljajic'in ortaya çevirmek istediği top savunmaya çarparak yükseklik kazandı. Kale önünde havalanan topa Vida'nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.