Kartal deplasmanda yara aldı! Kasımpaşa 1-0 Beşiktaş (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlanırken, siyah-beyazlılar en yakın takipçisi Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada farkı açma fırsatını tepti. İşte maçın detayları...
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Kasımpaşa'nın golünü 19. dakikada Aytaç Kara kaydetti.
Bu sonucun ardından Beşiktaş 8 hafta sonra mağlubiyet yaşarken 64 puanda kaldı. Kasımpaşa ise puanını 34'e yükseltti.
MAÇTAN DAKİKALAR
10. dakikada Luckassen'in pasında Thelin'in topla buluştu. Thelin'in ara pasında Hajradinovic ceza yayı üzerinde topa sahip oldu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Hajradinovic'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ersin'de kaldı.
19. dakikada Necip'in hatalı pasında topu kapan Varga, meşin yuvarlağı Aytaç'la buluşturdu. Bu oyuncunun ceza sahası dışı sol çaprazından yaptığı sert vuruşta top ağlarla buluştu. 1-0
27. dakikada Varga'nın ara pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Haddadi'nin vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
29. dakikada Varga'nın hatalı pasında topla buluşan Larin, ceza yayı üzerinde kaleciyle karşı karşıya kaldı. Larin'in vuruşunda kaleci Ertuğrul gole izin vermedi.
38. dakikada sol taraftan Varga'nın yaptığı ortada arka direkte Koomson'un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ersin'de kaldı.
44. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında Ljajic'in ortaya çevirmek istediği top savunmaya çarparak yükseklik kazandı. Kale önünde havalanan topa Vida'nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
N'KOUDOU 4 MAÇ SONRA İLK 11'DE
Siyah-beyazlı ekibin Fransız oyuncusu N'Koudou, 4 maç sonra ligde ilk 11'de görev yaptı.
Beşiktaş'ın Süper Lig'in 27. haftasında Yukatel Denizlispor'u 3-0 yendiği maçta ilk 11'de şans bulan N'Koudou; Yeni malatyaspor, Gaziantep, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe karşılaşmalarında sonradan oyuna dahil oldu.
CEZALI GHEZZAL'İN YERİNE NECİP UYSAL
Fenerbahçe maçında gördüğü sarı kartla Kasımpaşa karşılaşmasında cezalı duruma düşen Rachid Ghezzal'in yerine Necip Uysal ilk 11'de forma giydi.
Necip Uysal savunmanın sağında görev alırken, sezon başından beri bu bölgede forma giyen Valentin Rosier orta sahanın sağında oynadı.
Siyah-beyazlı ekipte ayrıca Ersin Destanoğlu, Welinton, Domagoj Vida, Fabrice N'Sakala, Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Adem Ljajic ilk 11'de sahaya çıktı.
GÖKHAN TÖRE KADRODA
Beşiktaş'ta sakatlığı geçen Gökhan Töre de Kasımpaşa maçında yedekler arasında yer aldı.
ŞENOL CAN TAKIMIN BAŞINDA İLK MAÇINA ÇIKTI
Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Şenol Can, lacivert-beyazlı takımın başında ilk maçına çıktı.
Milli maç arasında teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayıran Kasımpaşa, Can'ı takımın başına getirmişti.
Şenol Can son olarak Fatih Karagümrük'te görev yapmıştı.