Ankaragücü 1-0 Antalyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Ankaragücü evinde Antalyaspor'u konuk etti. Başkent temsilcisi son 4 maçında 3 galibiyet almış son hafta Trabzonspor'a mağlup olmuştu. Seriye 1 maçlık aranın ardından devam eden sarı lacivertli ekip son 5 maçta 4'üncü galibiyetini alarak yükselişini sürdürdü. Maçın özeti ve detayları haberimizde...
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü ile Fraport TAV Antalyaspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Başkent ekibi 1-0 kazandı.
Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golü 83. dakikada Borven kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Ankaragücü puanını 32'ye yükseltirken Antalyaspor ise 39 puanda kaldı.
ANKARAGÜCÜ - ANTALYASPOR MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI ÖZET
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
14. dakikada Amilton'un savunmadan dönen şutu Podolski'nin önünde kaldı. Altı pasın içinde kaleyi düşünen Podolski'nin şutuna son anda Pinto ayak koydu ve top kornere çıktı.
25. dakikada Fredy'nin sağ kanattan yaptığı sert ortaya arka direkte dokunan Amilton'un kafa vuruşu kaleci Korcan'da kaldı.
31. dakikada Alper'in serbest vuruşu kaleci Boffin'in solundan auta çıktı.
36. dakikada Veysel'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Podolski'nin vuruşu savunmaya çarpıp kornere çıktı.
38. dakikada Nuri'nin sola çıkardığı topa yerden sert vuran Amilton'un şutu Korcan'ın solundan auta gitti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Amilton'un dışa çevirdiği topla buluşan Sam, Korcan'ın solundan topu auta gönderdi.
53. dakikada Börven'in sert ortasını penaltı noktasındaki Lobjanidze kontrol edemedi ve büyük bir fırsatı kaçırdı.
69. dakikada Çekiçi'nin serbest vuruşunda kaleci Boffin topu parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
83. dakikada Pinto'nun açtığı ortaya altı pasın önünde kafayla dokunan Börven takımını öne geçirdi. 1-0
88. dakikada Pinto'nun ara pasıyla topu önünde bulan Paintsil kaleci Boffin'i geçemedi.
90. dakikada Amilton'un pasında ceza yayı üzerinden topla buluşan Nuri Şahin'in şutu az farkla üstten auta gitti.
Maçta başka gol olmayın MKE Ankaragücü, Fraport Tav Antalyaspor'u 1-0 mağlup ederek 3 puanı kazanan taraf oldu.
Stat: Eryaman
Hakemler: Ali Palabıyık x, Erdinç Sezertam x, Serkan Çimen x
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay xx, Kitsiou xx, Kulusic xx, Pazdan xx, Pinto xx, İbrahim Akdağ xx, Çekiçi xx (Voca dk. 90+5 ?), Lobjanidze x (Badji dk. 62 x), Alper Potuk xx, Geraldo x (Paintsil dk. 46 xx), Börven xx
Yedekler: Furkan Bekleviç, Erdi Dikmen, Orkan Çınar, Diousse, Ali Kaan Güneren, Sarlija, Emre Güral
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Fraport Tav Antalyaspor: Boffin xx, Eren Albayrak xx, Naldo xx, Veysel Sarı xx (Kudriashov dk. 72 x), Bünyamin Balcı xx, Hakan Özmert x (Doğukan Sinik dk. 33 x), Nuri Şahin xx, Sam x (Serdar Gürler dk. 81 ?), Amilton xx, Fredy xx (Ufuk Akyol dk. 81 ?), Podolski xx
Yedekler: Ferhat Kaplan, Bahadır Öztürk, İmeri, Mert Yılmaz, Fehmi Koç, Ali Eren İyican
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Gol: Börven (dk. 83) (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Pazdan, Çekiçi (MKE Ankaragücü), Hakan Özmert, Bünyamin Balcı, Nuri Şahin, Veysel Sarı (Fraport Tav Antalyaspor)