04 Nisan 2021, Pazar
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İngiltere'de tribünler açılıyor! Tam 21 bin seyirci stadyumda yerini alacak

'de alınan karar gereği finali ile yarı final ve final karşılaşmalarına sınırlı sayıda seyirci alınacağı belirtildi. Buna göre 15 Mayıs'ta oynanacak Federasyon Kupası finalinde 21 bin taraftarın tribünde olacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 04.04.2021 Güncelleme Tarihi: 04.04.2021
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İngiltere'de tribünler açılıyor! Tam 21 bin seyirci stadyumda yerini alacak

'de finali ile yarı final ve final karşılaşmalarına sınırlı sayıda taraftarın alınacağı bildirildi.

İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, ile arasında 25 Nisan'da oynanacak Lig Kupası finalinde 8 bin, ile 'ın 18 Nisan'da karşılaşacağı Federasyon Kupası yarı finalinde 4 bin, 15 Mayıs'taki Federasyon Kupası finalinde ise 21 bin taraftarın tribündeki yerini alacağı belirtildi.

Öte yandan Tottenham Kulübü, Lig Kupası finalistlerinin taraftarlarına sınırlı sayıda bilet verileceğini, geri kalan biletlerin de Londra'daki Brent Belediyesi sınırlarında yaşayanlara ve "Kovid-19 salgınıyla mücadelede verdikleri hizmete teşekkür etmek amacıyla" Ulusal Sağlık Servisi (NHS) çalışanlarına dağıtılacağını duyurdu.

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