İngiltere'de tribünler açılıyor! Tam 21 bin seyirci stadyumda yerini alacak

İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Manchester City ile Tottenham arasında 25 Nisan'da oynanacak Lig Kupası finalinde 8 bin, Leicester City ile Southampton'ın 18 Nisan'da karşılaşacağı Federasyon Kupası yarı finalinde 4 bin, 15 Mayıs'taki Federasyon Kupası finalinde ise 21 bin taraftarın tribündeki yerini alacağı belirtildi.