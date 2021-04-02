Diğer yandan, yarınki Torino derbisini kazanmak için sahaya çıkacaklarını dile getiren Pirlo, kendi kariyeri için ise şu ifadeleri kullandı:

"Ben tek tek maçlara odaklanıyorum ve işimi iyi yapmayı düşünüyorum. Diğer taraftan, eğer 10 maçta kaybediyorsanız evinize dönmeniz normaldir. Ama benim amacım işimi iyi yapmak ve Juventus'ta çalışmaya devam etmek."