Son dakika: Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Brezilyalı Alex de Souza Sao Paulo'da!
Son dakika spor haberi... Fenerbahçe'nin eski yıldız ismi Brezilyalı Alex de Souza, Sao Paulo takımıyla antrenörlük sözleşmesi imzaladı. Alex Sao Paulo formasıyla 4 Nisan 1995 yılında ilk profesyonel maçına çıkmıştı. Alex, Fenerbahçe'ye transfer olduğu 2004-2005 sezonundan itibaren oynadığı futbolla sarı lacivertli taraftarların gönlünü fethetmişti.
Fenerbahçe'nin eski yıldız oyuncusu Brezilyalı Alex de Souza, Sao Paulo takımıyla antrenörlük sözleşmesi imzaladığını açıkladı. Alex de Souza, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yazdığı mesajda, Brezilya ekibi Sao Paulo ile antrenörlük sözleşmesi imzaladığını açıkladı.
Mesajında, Sao Paulo formasıyla 4 Nisan 1995 yılında ilk profesyonel maçına çıktığını hatırlatan Souza, tam 26 yıl sonra aynı tarihte sözleşme imzaladığı için memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Fenerbahçe'de 2004-2012 yılları arasında forma giyen Alex, 2014'te ise futbolculuk kariyerini noktalamıştı.
REKORLARLA AYRILDI
Alex, Fenerbahçe'ye transfer olduğu 2004-2005 sezonundan bu yana geçirdiği 9 sezonda, sarı-lacivertli takımda kırdığı rekorlar, elde ettiği unvanlar ve tarihe geçen golleriyle kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı.
Sarı-lacivertli taraftarların heykelini diktiği Brezilyalı, şu anda 242 maçla Fenerbahçe formasıyla ligde en çok maça çıkan yabancı futbolcu durumunda.
Brezilyalı,ligin 13. haftasında Fenerbahçe'nin Bucaspor'u 5-2 yendiği maçta 1. dakikada attığı golle, sarı-lacivertli ekibin lig tarihindeki 3000. golüne imzasını koydu.
Alex, Spor Toto Süper Lig'in 2010-2011 sezonunun 12. haftasında Gaziantepspor deplasmanında kaydettiği golle ligde 100. golünü atarak "100'ler Kulübü"nün üyesi oldu.
2006-2007 sezonunda attığı 19 golle "Gol Kralı" olan Alex, Fenerbahçe'nin lig tarihinde ilk yabancı kralı olma unvanını elde etti. Alex 2010-2011 sezonunda 28 golle Türkiye'de ikinci kez krallık tacını taktı.
Brezilyalı futbolcu Fenerbahçe'nin Avrupa kupaları mücadelesinde en golcü futbolcusu olma unvanını da elinde bulunduruyor. Sarı-lacivertli formayla Avrupa kupalarında 60 maça çıkan Alex'in toplam 14 golü var. Alex aynı zamanda Türk takımlarının Avrupa kupalarında en çok gol atan ve en çok oynayan yabancı futbolcusu durumunda.
Fenerbahçe formasıyla Türkiye Kupası'nda 35 maçta 18 gol atan Alex, takımının bu kupada en çok oynayan ve en çok golü bulunan yabancı futbolcusu unvanına da sahip.
Fenerbahçe'nin lig tarihinde en çok gol atan yabancı futbolcusu olan Alex, şu an teknik direktörü olan Aykut Kocaman'dan sonra (140) bu kulvarda en çok gol atan futbolcu durumunda.
Brezilyalı oyuncu aynı zamanda, Fenerbahçe'de 1993-1994 ile 2001-2002 sezonları arasında 9 sezon forma giyen Uche'den sonra sarı-lacivertli formayı sezon olarak en uzun süre giyen yabancı futbolcu.
TAM 945 MAÇ!
Brezilyalı oyuncu futbol kariyerinde toplam 945 maça çıktı.
Brezilya'da forma giydiği dönemde Coritiba'da 124, Palmeiras'ta 241, Flamengo'da 12, Cruzeiro'da 121, Parma'da 5, Brezilya Milli Takımı'nda 68 ve Fenerbahçe'de ise 374 maç oynadı.
Alex, 945 maçta 383 gol attı. Brezilyalı futbolcu, Coritiba'da 32, Palmeiras'ta 78, Cruzeiro'da 64, Flamengo'da 3, Parma'da 2, Brezilya Milli Takımı'nda 20 ve Fenerbahçe'de ise 184 gol kaydetti.
Alex'in kariyerinde 9. sezon formasını giydiği Fenerbahçe ayrı bir yere sahip.