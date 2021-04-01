Fenerbahçe'de İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, FB TV'de gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in yapmış olduğu açıklamalara da yanıt veren Sipahioğlu, sert ifadeler kullandı.

İşte Sipahioğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Yine bir kez daha mecburi yayın için hicap duyarak, işin kötü tarafı hicap duymaya alışarak karşınızdayız. Daha önce Galatasaray'ın bizi hedef aldığı iddialara cevap vermek zorunda kalmıştık ve konuyu kapatmıştık. Bakıyorsunuz, Galatasaray başkanı yine çıkıyor ve bir saat boyunca Fenerbahçe'den bahsediyor. Başkan bazında, Fenerbahçe hedef alınıyor. Maalesef yine yanlış bilgi veriliyor. Artık Galatasaray başkanının art niyetli konuştuğunu düşünüyoruz."

'HİCAP DUYDUĞUM BİR ŞEY...'

"2 katı yaşımdaki Galatasaray başkanına belgelerle cevap vermek hicap duyduğum bir şey ama onlar bunları söylemekten utanmıyorsa bizim de onlara cevap vermekten ötürü utanacak halimiz yok. Galatasaray, Türkiye şampiyonluklarının sayılmasının karşısında lobi yapıyorlar. Bugüne kadar da sayılmaması için kimlerle lobi yaptıklarını itiraf ettiler"

'ORTADA BÜYÜK BİR YALAN VAR'

"Herkes şunu çok iyi bilsin. Ortada büyük bir yalan var. Fenerbahçe bugüne kadar ne TFF'ye, ne Tahkim'e, ne TBMM'ye, ne de başka bir kuruma resmi hiçbir başvuru yapmamıştır. Hiçbir başvuru yapmadığımız için kulübümüze verilmiş hiçbir ret yoktur. Yaptığımız başvuru, bugüne kadar yaptığımız ilk ve tek resmi başvurudur."

"Galatasaray büyük bir korku ve panikle tarihi yok saymak için girişimlerde bulunuyor. Galatasaray ile ilgili iki belge paylaşacağım. Bütün kamuoyu iyi izlesin. Bu iki belgeden sonra kim hırsız kim değil tüm Türkiye görecek."

'BU BELGE ÖNEMLİDİR'

"1924'te Sayın Mustafa Kemal'in bir beyanatı ve belgeseli var. Atatürk diyor ki, 'Bu şampiyonaya gelecek tüm takımların ulaşım masrafları devlet tarafından yarı yarıya karşılanacak' Bu belge önemlidir. Atatürk'ün ilk 1924'teki şampiyonaya verdiği önem ortadadır"

BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYONLUKLARI

"Beşiktaş'ın 1959 öncesi 2 şampiyonluğu bizce haklı olarak sayılmıştır. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Beşiktaş'ın haklı ve alması gereken 5 şampiyonluğunun olduğunu düşünüyoruz. 1959 öncesi şampiyonlukları saydırmamak Galatasaray'ın başarısıdır. Galatasaray dışında bu 1959 öncesi şampiyonluklarının karşısında duran bir kulüp yok. Beşiktaş diyorlar, haklı bir şekilde aldı 2 şampiyonluğu, Fenerbahçe 9 şampiyonluğu almasın. Beşiktaş, Avrupa'da temsil etti, Fenerbahçe temsil etmedi diyorlar. Avrupa kupaları 1955'te oynanmaya başlandı"

"Bunun çok örnekleri var. Hollanda ve Belçika'da amatör dönemlerde oynanan maçlar var, hepsi sayılıyor."

"Milli takımımız, 1968 yılına kadar İstanbul, Ankara ve İzmir dışında hiçbir oyuncu oynatmadı. '1968 yılına kadar oynayan milli takımımız, tam milli değildi' mi diyeceğiz?"

'TARİHİ YOK EDEMEZSİNİZ'

"İtalya'da Genoa'nın 9 şampiyonluğu var, hepsi amatör dönemde. Hollanda'da Ajax'ın 34 şampiyonluğunun 8'i amatör dönemde. Dünya Kupası bile amatör dönemde başladı. Birçok ülkede futbol amatör. O zaman Dünya Kupası'nı saymayalım. Almanlar, Avusturya takımının şampiyonluğunu vermiş. Biz kendi şampiyonluklarımızı kabul etmiyoruz. Tarih bu. Tarihi yok edemezsiniz."

"Diyorlar ki 'Bir sezonda iki Türkiye şampiyonluğu olamaz' Bakın, bunlar aynı yıl oynandı ama aynı sezon oynanmadı. Biri bitti, diğeri başladı. Federasyonumuz, bir sezonda iki şampiyona düzenlemiş. Takımları çağırmış, hakkıyla takımlar kazanmış. Bu şampiyonluğu iptal etmeye çalışıyorlar."

"Bugün futbol hakemlerle oynanıyor. Belki 20-30 yıl sonra belki yapay zeka hakem olacak diyelim. Biz o zaman 'Ya artık hakemler bitti, o yüzden sıfırlıyoruz ve 2035'ten şampiyonlukları saymaya başlıyoruz' mu diyeceğiz?"

"Zamanında Fenerbahçe ve diğer kulüpler bu şampiyonlukların peşine düşer diye hesap edememişsiniz."