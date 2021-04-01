01 Nisan 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Son dakika | Ozan Kabak'a övgü dolu sözler: Kısa sürede etkisini gösterdi

Son dakika | Ozan Kabak'a övgü dolu sözler: Kısa sürede etkisini gösterdi

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un yardımcı antrenörü Pepijn Lijnders, milli futbolcu Ozan Kabak'ın ara transferde kadrolarına dahil olmasına rağmen takıma hemen katkı sağlamasından memnun olduklarını söyledi.

SPOR
Giriş Tarihi: 01.04.2021
ABONE OL
Son dakika | Ozan Kabak'a övgü dolu sözler: Kısa sürede etkisini gösterdi

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında Hollandalı teknik adam, savunmadaki Nathaniel Phillips ve Ozan Kabak ortaklığına tam puan verdiklerini belirtti.

İki genç oyuncudan övgüyle bahseden Lijnders, saha dışındaki özelliklerinin de bu ortaklığa olumlu etkide bulunduğunu dile getirerek, "Ozan büyük bir yetenek. Çok fazla ilerleme gösterdi. Schalke 04'ten gelmesine rağmen mükemmel şekilde adapte oldu. Kısa sürede etkisini gösterdi." ifadelerini kullandı.

Ozan Kabak için Madrid iddiası! OZAN KABAK İÇİN MADRİD İDDİASI!
Klopptan Kabaka övgü: Performansından çok memnunum KLOPP'TAN KABAK'A ÖVGÜ: "PERFORMANSINDAN ÇOK MEMNUNUM"

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA