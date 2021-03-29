29 Mart 2021, Pazartesi
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Haberler Spor Haberleri Türkiye - Letonya maçı biletleri satışta çıkıyor! Biletler ne kadar?

Türkiye - Letonya maçı biletleri satışta çıkıyor! Biletler ne kadar?

Son dakika haberine göre; - maçı öncesi heyecan artarken futbolseverler koronavirüs salgını nedeniyle uzun zaman sonra seyircili oynanacak karşılaşmaya yoğun ilgi gösteriyor. 'ın Letonya ile oynayacağı mücadelenin biletleri satışa çıkıyor.

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Giriş Tarihi: 29.03.2021
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Türkiye - Letonya maçı biletleri satışta çıkıyor! Biletler ne kadar?

'ın ile 30 Mart Salı günü 'nda oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçının biletleri bugün saat 15.00'te satışa çıkıyor.

Letonya mücadelesi ile 1,5 yıl aradan sonra seyircili ilk maçına çıkacak 'nde grubun ilk maçında 'yı 4-2'lik skorla geçtikten sonra 'i İspanya'nın Malaga kentinde 3-0'lık net bir sonuçla mağlup etti.

LETONYA MAÇI OLİMPİYAT STADI'NDA

Stadyumun yüzde 15 kapasitesi oranında satışa sunulacak biletler, sadece www.passo.com.tr internet sitesi üzerinden alınabilecek. Bilet alacak her taraftar için HES kodu zorunluluğu bulunuyor. Bir kişi, her bilet için ilgili kişilerin kimlik bilgileri ve HES kodları ile en fazla 5 bilet alabilecek.

TÜRKİYE - LETONYA MAÇININ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

-Letonya maçının bilet fiyatları 25 ve 50 TL olarak belirlendi.

TÜRKİYE LETONYA MAÇI NE ZAMAN?

maçı, 30 Mart Salı günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşma ekran başından canlı izlenebilecek.

TÜRKİYE LETONYA MAÇINDA TRİBÜNDE KAÇ KİŞİ OLACAK?

Türkiye-Letonya karşılaşmasını 76.761 seyirci kapasiteli Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Türkiye - Letonya maçını 11.514 taraftar seyredecek.

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