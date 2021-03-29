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Son dakika | Cengiz Ünder için Leicester City macerası sona eriyor!

Son dakika haberi... Premier Lig ekibi ile Cengiz Ünder'in yolları ayrılıyor. İngiliz basını, kiralık olarak oynayan Cengiz'in yetenekli bir futbolcu olduğu ancak İngiliz ekibinin sistemine uymadığı için gelecek sezon kadroda düşünülmediğini yazdı.

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Giriş Tarihi: 29.03.2021 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021
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Son dakika | Cengiz Ünder için Leicester City macerası sona eriyor!

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in Premier Lig macerası sona eriyor.

İngiliz basını 23 yaşındaki yıldız futbolcunun sezon sonu 'den ayrılabileceğini yazdı. Haberde kiralık olarak oynayan Cengiz'in yetenekli bir futbolcu olduğu ancak İngiliz ekibinin sistemine uymadığı için gelecek sezon kadroda düşünülmediğinden bahsedildi.

Sezon başında İtalyan devi Roma'dan Leicester City'ye 3 milyon euro karşılığında kiralık olarak transfer edilen milli futbolcu, İngiliz ekibiyle çıktığı Premier Lig, ve Federasyon Kupası olmak üzere toplam 19 maçta 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

1 AYDIR FORMA GİYEMİYOR
Son olarak Premier Lig'de 28 Şubat'ta oynanan Arsenal karşısında 39 dakika sahada kalan Cengiz Ünder, sakatlığı nedeniyle 1 aydır forma giyemiyor.

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