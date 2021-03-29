Son dakika | Cengiz Ünder için Leicester City macerası sona eriyor!

İngiliz basını 23 yaşındaki yıldız futbolcunun sezon sonu Leicester City'den ayrılabileceğini yazdı. Haberde kiralık olarak oynayan Cengiz'in yetenekli bir futbolcu olduğu ancak İngiliz ekibinin sistemine uymadığı için gelecek sezon kadroda düşünülmediğinden bahsedildi.