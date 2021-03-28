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Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'den Ozan Tufan paylaşımı!

A Milli Takımımız 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında, deplasmanda 'i 3-0 mağlup etti. Mücadeleye attığı 2 golle damga vuran hakkında, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu övgü dolu bir paylaşım yaptı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 28.03.2021 Güncelleme Tarihi: 28.03.2021
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Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'den Ozan Tufan paylaşımı!

2022 Dünya Kupası Elemeleri'ne galibiyetiyle başlayan A Milli Futbol Takımı'mız, G Grubu'ndaki ikinci maçında da 'i 3-0 devirdi. (2) ve Çağlar Söyüncü'nün golleriyle zafere uzanan Ay-Yıldızlılar, puanını 6'ya çıkarıp averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'de forma giyen dünya yıldızı , maçta 2 gol atarak galibiyette başrol oynayan Ozan Tufan ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Özil yaptığı paylaşıma, "Koçum benim helal olsun" notunu düştü.

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