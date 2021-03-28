Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'den Ozan Tufan paylaşımı!
A Milli Takımımız 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında, deplasmanda Norveç'i 3-0 mağlup etti. Mücadeleye attığı 2 golle damga vuran Ozan Tufan hakkında, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil övgü dolu bir paylaşım yaptı. İşte detaylar...
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2022 Dünya Kupası Elemeleri'ne Hollanda galibiyetiyle başlayan A Milli Futbol Takımı'mız, G Grubu'ndaki ikinci maçında da Norveç'i 3-0 devirdi. Ozan Tufan (2) ve Çağlar Söyüncü'nün golleriyle zafere uzanan Ay-Yıldızlılar, puanını 6'ya çıkarıp averajla liderlik koltuğuna oturdu.
Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'de forma giyen dünya yıldızı Mesut Özil, maçta 2 gol atarak galibiyette başrol oynayan Ozan Tufan ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Özil yaptığı paylaşıma, "Koçum benim helal olsun" notunu düştü.