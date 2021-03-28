Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'den Ozan Tufan paylaşımı!

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'de forma giyen dünya yıldızı Mesut Özil, maçta 2 gol atarak galibiyette başrol oynayan Ozan Tufan ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Özil yaptığı paylaşıma, "Koçum benim helal olsun" notunu düştü.