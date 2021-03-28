28 Mart 2021, Pazar
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Fenerbahçe'de kritik zirve! Teknik direktörlük için 4 aday öne çıkıyor

transfer haberleri... ile yolların ayrılmasının ardından sezon sonunda kadar takımın teknik sorumluluğuna getirilen yeni sezonda teknik direktörlük yapmak istemediğini ve sportif direktör olarak devam etmek istediğini yönetime bildirdi. Gelecek sezon takımın başına getireceği teknik adam için elini çabuk tutmak isteyen yönetimin de Emre Belözoğlu ile önümüzdeki hafta içinde bir toplantı yapacağı ifade edildi.

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Giriş Tarihi: 28.03.2021
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Fenerbahçe'de kritik zirve! Teknik direktörlük için 4 aday öne çıkıyor

Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından sezon sonunda kadar takımın teknik sorumluluğuna getirilen yeni sezonda teknik direktörlük yapmak istemediğini ve sportif direktör olarak devam etmek istediğini yönetime bildirdi.

Gelecek sezon takımın başına getireceği teknik adam için elini çabuk tutmak isteyen yönetimin de Emre Belözoğlu ile önümüzdeki hafta içinde bir toplantı yapacağı ifade edildi.

Başkan ve yönetici yeni hoca hakkındaki görüşlerini Belözoğlu'na soracak.

Hoca adayları arasında , , ve var.

Bu dört hocadan birisini büyük ihtimalle 'in yeni teknik patronu olacak. En çok temas sağlanan isim ile .

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