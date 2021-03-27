OZAN'IN DÜĞÜNÜNÜ SORDU

Başkan Erdoğan'ın "Bir de Ozan'ın bu ay sorunu düğünü var değil mi?" sorusuna ise Şenol Güneş, "Evet bu ayın 31''inde düğünü var. O yüzden gol atmış zaten. Allah hayırlı etsin. Salı günü maça inşallah bekliyoruz. Çok teşekkürler, çok naziksiniz." ifadelerini kullandı.