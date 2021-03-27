Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Norveç galibiyeti sonrası Türkiye A Milli Futbol Takımı'na tebrik telefonu: "Kollektif futbolun dersini verdiniz"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2022 FIFA Dünya Kupası Elemelerinde Norveç'i 3-0 devirerek adeta destan yazan Türkiye A Milli Futbol Takımı ile telefonda görüşerek tebriklerini iletti. Millilerimizin galibiyetini "muhteşem" olarak yorumlayan Başkan Erdoğan, kaptan Burak Yılmaz'a "Çok diri bir takım vardı. Hakikaten çok çok iyi. Yani kollektif futbolun dersini verdiniz." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan, maçın ardından soyunma odasında futbolcularla bir araya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun telefonundan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve oyuncularla görüştü.
Görüşmede, futbolcuların yanında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de yer aldı.
İYİ OLMAMAK MÜMKÜN MÜ?
Şenol Güneş'in "Sayın Cumhurbaşkanım. İyi misiniz?" şeklindeki sorusuna, Başkan Erdoğan, "Valla iyiyim. İyi olmamak mümkün mü? Bu gece malum bizim Berat gecemiz. Bir de böyle muhteşem bir galibiyet geldi." dedi.
GÖREVİMİZİ İYİ YAPTIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ
Bunun üzerine Şenol Güneş, "Biz de mutluyuz. Oyuncularımızla birlikte Türkiye adına görevimizi iyi yaptığımızı düşünüyoruz. Size, tüm Türkiye'ye, İslam alemine hayırlı kandiller diliyorum. Bu mutluluğun devamlı olmasını diliyorum." diye konuştu.
OZAN'IN DÜĞÜNÜNÜ SORDU
Başkan Erdoğan'ın "Bir de Ozan'ın bu ay sorunu düğünü var değil mi?" sorusuna ise Şenol Güneş, "Evet bu ayın 31''inde düğünü var. O yüzden gol atmış zaten. Allah hayırlı etsin. Salı günü maça inşallah bekliyoruz. Çok teşekkürler, çok naziksiniz." ifadelerini kullandı.
KOLLEKTİF FUTBOLUN DERSİNİ VERDİNİZ
Başkan Erdoğan daha sonra kaptan Burak Yılmaz'a da tebriklerini iletirken, "Burak tebrik ediyorum. Bütün futbolcu kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Çok diri bir takım vardı. Hakikaten çok çok iyi. Yani kollektif futbolun dersini verdiniz."
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de Başkan Erdoğan'ın kandilini tebrik etti.