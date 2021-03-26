Dortmund'un Erling Haaland için istediği bonservis bedeli dudak uçuklattı! Son dakika spor haberleri
Avrupa futbolunda dünyanın en popüler golcüleri arasında yer alan Borussia Dortmund'un Norveçli yıldızı Erling Haaland için istenen bonservis bedeli dudak uçuklattı. 20 yaşındaki yıldız için Manchester United, başta olmak üzere Chelsea, Manchester City, Real Madrid ve Barcelona gibi devler sıraya girdi.
Borussia Dortmund formasıyla Avrupa futbolunu kasıp kavuran Erling Haaland, bu sezonun en fazla transfer dedikodusu yapılan futbolculardan birisi oldu.
Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla, Real Madrid ve Barcelona gibi Avrupa'nın devlerini peşinden koşturan Norveçli yıldızın Amerikan basınına göre, bonservis bedeli belirlendi.
Amerika'da yayın yapan ESPN'nin haberine göre, sezonun en çok istenen isimlerinden birisi olan Erling Haaland için Borussia Dortmund kulübü, bonservis bedelini açıkladı. Habere göre, en az 180 milyon Euro isteyen Borussia Dortmund, bu parayı getiren takım için Haaland'ın önünü açacak.
Bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 31 maça çıkan Haaland, 33 gol atmayı başardı. 8'de asist yapan golcü oyuncu, 2020-2021 sezonunda toplam 41 gole direkt katkı yaptı.
Henüz 20 yaşında olmasına rağmen olağanüstü bir performansla Avrupa futbolunu sarsan Haaland, kariyeri boyunca çıktığı 143 maçta 98 gol kaydetti.
Norveçli yıldız Manchester United, Manchester City, Chelsea, Real Madrid, Barcelona ve Bayern Münih gibi dünya devlerinin transfer listesinde bulunuyor. Borussia Dortmund'da 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Haaland'ın sene sonunda hangi takımın yolunu tutacağı merakla bekleniyor.