Dortmund'un Erling Haaland için istediği bonservis bedeli dudak uçuklattı! Son dakika spor haberleri

Amerika'da yayın yapan ESPN'nin haberine göre, sezonun en çok istenen isimlerinden birisi olan Erling Haaland için Borussia Dortmund kulübü, bonservis bedelini açıkladı. Habere göre, en az 180 milyon Euro isteyen Borussia Dortmund, bu parayı getiren takım için Haaland'ın önünü açacak.