Son dakika | Norveç Milli Takım'ında fiyaskonun adı Haaland!

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Türkiye'nin gruptaki bir diğer rakibi Norveç, Cebelitarık'ı 3-0 yenerek liderlik koltuğuna oturdu.

Karşılaşmanın ardından Norveç basını takımlarının galibiyetinden ziyade golcü futbolcu Erling Haaland'ın etkisiz performansını manşetlere taşıdı. Maça ilk 11'de başlayan Haaland, 62 dakika sahada kaldı ancak herhangi bir etkinlik gösteremedi. Oyundan alınırken de oldukça ilgisiz ve halinden memnun görünen Haaland, ülke basınının hedefindeydi.

Norveç'in önde gelen gazetesi Dagbladet, Erling Haaland için "Fiyasko" başlığını attığı haberinde oyuncunun Cebelitarık karşısında vasatı aşamadığından bahsetti ve "Bu maçı tekrar izlerseniz dünya futbolunun çok şey beklediği Haaland'ın oldukça vasat bir performans sergilediğini görürsünüz. Gerçekten tam bir fiyaskoydu" ifadelerini kullandı.

"RUHSUZ VE SOLUKTU"

Norveç basını ayrıca Haaland'ın ruh halinin yerinde olmadığını vurgulayarak, "Sanki arkadaşlarının yanında değil gibi ruhsuz ve soluk bir görüntü içindeydi. Bu hayal kırıklığından çok çabuk kurtulması gerekiyor ve bunu yapabilecek kalitede" diye yazdı.

NORVEÇ'İN SIRADAKİ RAKİBİ TÜRKİYE

Norveç, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 27 Mart Cumartesi günü Türkiye ile karşılaşacak.