Galatasaray'dan TFF'ye Fenerbahçe başvurusu
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe'nin TFF'ye yaptığı talep hakkında harekete geçildiğini duyurdu. Önemli açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Cengiz, sarı lacivertlilerin eski şampiyonlukları için yaptığı talebin reddi için başvuru yapıldığını açıkladı.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GS TV'de son dakika açıklamalarda bulunuyor. Fenerbahçe'nin yaptıklarının gündem değiştirme çabası olduğunu ifade eden Mustafa Cengiz, yayıncı kuruluşta Nihat Özdemir'e sorulan soruları da eleştirildi. Cengiz, Güntekin Onay'ın Fenerbahçe'nin şampiyonluk iddiası hakkında hüküm verdiğini belirtti.
GALATASARAY'DAN FEDERASYONA RESMİ BAŞVURU!
'Benim de ileride katılma ihtimalim olan bir programda yorumcunun, yargıç gibi soru içinde hüküm içeren cümlelerini kınıyoruz. Yayıncı kuruluştaki zat hem 29 şampiyonluğu söyledi sonra da inşallah olumlu değerlendirirsiniz dedi. Soru soruluktan çıktı, karar verdin. Ey yorumcu! Sen kimsin? Senin oradaki görevin soru sormak.'
'Galatasaray, Fenerbahçe'nin şampiyonluk talebinin reddedilmesi için federasyonu başvuruda bulundu! Amaç yine gündem değiştirmek! Yenilir yenilmez Fenerbahçe gündem değiştiriyor. Galatasaray'da bunlar yapılsa beni ipe çekerler, sokakta yürütmezler. Bizimkilerin gündemini hemen değiştiremezsiniz.'
Galatasaray'ın resmi başvurusu: 'Lig statüsü dışında elde edilen şampiyonlukların tecil başvurularının reddi talebidir.'
Galatasaray'ın TFF'ye başvurusundaki 2. madde: 'Başvuru konusu şampiyonluklar 'lig müsabakaları statüsü' kapsamı dışındadır.'
"FENERBAHÇE CUMHURİYETİ NEDİR YAHU?"
Bir bakıyorsun karşında dev bir pankart! 'Fenerbahçe Cumhuriyeti...' O kadar savcı var orada ve devlet ricalı var. Bu nedir yahu? Beşiktaş'ın da 20 şampiyonluğunu tanıyoruz diyorlar. Tanımak bir devlete, cumhuriyete aittir. Sen kimsin! Bu ne cesaret? Buna önce Fenerbahçe camiasının tepki göstermesi lazım. Beşiktaş'ın da 20 şampiyonluğunu tanıyoruz diyorlar. Tanımak bir devlete, cumhuriyete aittir. Sen kimsin!
Beşiktaş neden buna itiraz etmedi? 'Ben sana mı muhtacım benim neyimi tanıyorsun' demediler. Attığımız adımlara dikkat etmemiz gerekiyor. Ulufe dağıtır gibi şampiyonluk dağıtamazsınız.