Galatasaray'dan TFF'ye Fenerbahçe başvurusu

"FENERBAHÇE CUMHURİYETİ NEDİR YAHU?"

Bir bakıyorsun karşında dev bir pankart! 'Fenerbahçe Cumhuriyeti...' O kadar savcı var orada ve devlet ricalı var. Bu nedir yahu? Beşiktaş'ın da 20 şampiyonluğunu tanıyoruz diyorlar. Tanımak bir devlete, cumhuriyete aittir. Sen kimsin! Bu ne cesaret? Buna önce Fenerbahçe camiasının tepki göstermesi lazım. Beşiktaş'ın da 20 şampiyonluğunu tanıyoruz diyorlar. Tanımak bir devlete, cumhuriyete aittir. Sen kimsin!

Beşiktaş neden buna itiraz etmedi? 'Ben sana mı muhtacım benim neyimi tanıyorsun' demediler. Attığımız adımlara dikkat etmemiz gerekiyor. Ulufe dağıtır gibi şampiyonluk dağıtamazsınız.