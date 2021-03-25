Son dakika | Norveç A Milli Takımı'na büyük şok! Sakatlandı

Norveç A Milli Takımı'nın Martin Ødegaard şoku yaşanıyor. 2022 Dünya Kupası elemeleri ilk maçında Cebelitarık'a karşı ilk 11'de sahaya çıkan yıldız oyuncu maçının ilk yarısında sakatlandı. Devre arasında oyundan çıkan Odegaard'ın A Milli Takımımıza karşı oynayıp oynayamayacağı netlik kazanmadı.

Sezon başında Real Madrid'ten Arsenal'a kiralık olarak transfer olan Odegaard, Norveç A Milli Takımı'nın market değeri en yüksek ikinci oyuncusu. (40 milyon Euro)

Odegaard son oynanan Cebelitarık maçına kaptan olarak çıkmıştı. Norveç Milli Takımı teknik direktörü Solbakken, maçın ardından yıldız oyuncunun ayak bileğinde burkulma olduğunu ancak A Milli Takımımıza karşı oynama ihtimali olduğunu söyledi.