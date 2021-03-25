25 Mart 2021, Perşembe
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Norveç-Türkiye maçını Alejandro Hernandez yönetecek

ikinci maçında A Milli Futbol Takımı'nın, Cumartesi günü saat 20.00 İspanya'nın Malaga şehrinde Norveç ile oynayacağı maçı 'ndan Alejandro Hernandez yönetecek.

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Giriş Tarihi: 25.03.2021
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Norveç-Türkiye maçını Alejandro Hernandez yönetecek

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımı'nın, Cumartesi günü saat 20.00 İspanya'nın Malaga şehrinde Norveç ile oynayacağı maçı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez yönetecek.

Hernandez'in yardımcılıklarını Teodoro Sobrino ve Raul Cabanero yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Jose Luis Munuera olacak.

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